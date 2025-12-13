１２日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に、世界陸上の男子１１０メートル障害決勝で５位入賞を果たした村竹ラシッド＝ＪＡＬ＝がゲスト出演。話題となったスタート前のアニメキャラクターのポーズの秘密などを明かした。

ＭＣの「Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔に、アスリートの食事の話題から「小食なんですって？」と問われると「はい。ついこの間、世界陸上終わってからのオフの期間が終わったんですけど、その期間はほとんど朝ごはん食べてないです。朝メシ食べるくらいなら寝ていたい」と村竹。

練習期間やシーズン中は、規則正しい生活や食事に気をつけるが「オフの期間は夜更かしもしますし、２時３時とかまでゲームやったりＹｏｕＴｕｂｅ見たり。小さい頃からポケモンとか好きで、最近新作（ゲーム）も発売されたのでやってます」と、２３歳の素顔をのぞかせた。

藤ヶ谷から「走る前のポーズが印象的だったんですが、アニメとか好きなんですか？」と質問されると「アニメ好きです。よく見ます」と返答。ここで、世界陸上のスタート前に見せた、漫画「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」と漫画「ジョジョの奇妙な冒険」のポーズが紹介され、「これはご自身で楽しむためですか？」と問われた。

これに村竹は「そうです。何もない時に（ポーズを）やったら恥ずかしいんですよ。緊張を恥ずかしさで吹っ飛ばすみたいな。これやった後は全然緊張しないって感じでいけたんで」と、ポーズをする理由を明かした。

「（今ここで）ポーズお願いしますとかは？」と言われると「嫌です！」とキッパリ断っていた。