元HKT48で俳優の矢吹奈子さん（24）が13日、自身のカレンダーの発売記念イベントに登場。4日から7日にかけて開催されたAKB48の20周年記念コンサートの舞台裏を明かしました。

現役メンバー48人と移籍メンバー・卒業生ゲスト194人の総出演者数242人が出演した『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館』。かつて、HKT48と並行してAKB48のメンバーとしても活躍した矢吹さんも出演していました。

矢吹さんは「AKB48の20周年を記念するライブに出させていただいたことがすごくうれしかったですし、私もチームBを兼任させてもらっていたので、懐かしい気持ちにもなった」とコメント。

在籍当時は、向井地美音さんらと派生ユニット・でんでんむChu!のメンバーとしても活動した矢吹さん。今回のコンサートでは、久しぶりに復活し、パフォーマンスを披露しました。矢吹さんは「ユニット曲の『カフカとでんでんむChu!』を披露して、先輩ユニットのてんとうむChu!さんにも久しぶりに会ったんですけど、ご結婚されている方も多くて、すごく不思議な気持ちになりました」と語りました。

また、ライブ当日はOGメンバーだけで集まって円陣を組んだそうで「たかみなさんのAKBの円陣を久しぶりに聞けて、気が引き締まったというか。あのたかみなさんの掛け声で気合が入る」と、グループの初代総監督の高橋みなみさん（34）について語りました。

さらに、高橋みなみさんの語った言葉にも感動したそうで「“卒業生としてステージに立つんじゃなくて、ステージに立ったらAKBのメンバーになるから。卒業生としての振る舞いじゃなくて、しっかりAKBとしてステージに立ってください”というふうにおっしゃっていて。“カッコイイ”って思いましたね」と笑顔で語りました。