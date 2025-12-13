シモリュウ・シモタ、ばんえい競馬の珍事件に巻き込まれる まさかの馬がおすわり ファン「神レースやんけ」「賭けてる方は発狂案件w」
お笑いコンビ・シモリュウ（シモタ、前田龍二）が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ばんえい競馬の動画をアップした。
【動画】シモリュウ・シモタが絶望の絶叫 ばんえい競馬で珍事件が発生
ばんえい競馬好きのシモタの企画『シモタのばんえい競馬をせんね』の動画。シモタは圧倒的な1番人気の6番キングフェスタを軸に馬券を購入した。7番のサクラヒメと共にレースをけん引。そのままゴールし、的中するかと思われたがゴール前でハプニングが発生した。まさかのサクラヒメとキングフェスタがゴール直前で座ってしまった。シモタの絶叫が響き渡る中、因縁のある4番の「コウテイ」が2着となっていた。
まさか展開にシモタは「おねんねしちゃったよ…。もう疲れちゃったって…」とボヤく。予想外すぎる展開に前田も爆笑だった。
ファンは「神レースやんけ」「賭けてる方は発狂案件w」「今年イチ腹抱えて笑えました」と反応していた。
