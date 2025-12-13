「待って髪色…」「マジ可愛すぎる」なでしこDF清水梨紗の投稿ショットにファン注目
リバプールウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が10日に自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新し、バルセロナを訪れたことを報告した。
同行したのはエバートンウィメンのなでしこジャパンFW籾木結花。髪色が明るくなった清水が籾木とともに観光を楽しむ写真が複数アップされている。
投稿のコメント欄では「マジ可愛すぎる」「待って、髪色良すぎて無理…」「綺麗 髪の色がステキ!」「髪色可愛い」「オシャレなコート」「激かわ」「プライベート、マージーサイドダービーだ」「籾木カッケェ」「お二人共モデルさんのよう」といった声が寄せられた。
また、籾木もインスタグラム(@nicole10_official)でバルセロナ訪問の様子を披露し、ファンの反響を呼んだ。
