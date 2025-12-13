歌手の相川七瀬（50）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。大学で学年トップの成績だったことを明かした。

相川は20年に国学院大神道文化学部に入学。24年に卒業し、4月に大学院に進学している。現在も修士論文の真っ最中で「絶賛大変な時期」と語った。

MCのお笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史から「勉強が好きなの？」と聞かれると「勉強はあまり好きじゃないですよ。でも興味があるからっていうのはあると思います」と語った。

相川は高校中退で歌手を目指したため、高卒認定試験を受け、そこからの大学受験。3人の子供の親でもある相川は、家族からの反対はなかったのか？と聞かれると「最初、やれるの？って。大学ってどんなところか知ってる？みたいな。テストとかできんの？って言われて、単位も取らなくちゃいけないし仕事どうするの？家のことどうするの？みたいなのは凄いありました」と明かした。だが、「でも徐々に時間かけて。じゃあそんなに言ってるんだったらやってみればって」と45歳のときに大学入学。

奇しくも、同級生が長男と同じ年で「だからそれが凄い楽しくて。長男のことわからんっていうのがいっぱいあったんですけど、彼女たちと接していて、そうか、こういう感じなんだって思うと、許してあげられるなみたいな」と語った。

仕事、母、そして学生の“三刀流”はやはり大変で「学期末が私のコンサートの時期に重なるんです。凄い大変で、ステージに出ていく直前までずっとレポートの内容考えているみたいな。コンサートやっている時だけレポートのこと忘れられて。私、高校途中でやめてしまったし、サークルみたいなのも入ったりして 凄い楽しかったから。自分がやれなかったことを巻き戻してやらしてもらった。という感覚がありましたね」と全力で取り組んだ。

その結果「1年目も結構いい成績だったんですけど、2年目で、学年でトップになって。表彰してもらって、奨学金もいただいて」とし、卒業式にも卒業生代表に選出され、答辞を読む大役を務めた。「突然かかってくるんです。全然違う課からかかってくるから、授業料払っていなかったっけって心配になって。そうしたら“成績優秀者おめでとうございます。答辞を読んでもらうことに決定しましたので”って。そこからめっちゃ考えて。しゃべるのって緊張するんですよ。歌うのは平気なんですけど」と笑った。