「去年から愛用」「持っておいて損なし！」【無印良品】マニア大絶賛♡「万能トップス」

【無印良品】で「何を買うのが正解？」迷ったら、マニアが大絶賛している「万能トップス」を選ぶといいかも。冬コーデに爽やかな抜け感を与えるボーダー柄トップスは、取り入れるだけでおしゃれ度がグンとアップしそう。「去年から愛用している」という、@marin_vvvさんの着回しコーデもぜひ参考にして。

サラッと着てサマになるボーダー柄トップス

【無印良品】「婦人 天竺編みクルーネック 長袖Tシャツ 」〈黒ボーダー〉\1,290（税込）

「去年から愛用してる」「これで \1,290 は優秀すぎでは？」「1枚持っておいて損なし」と、無印良品マニア@marin_vvvさんが大絶賛しているのは、天竺編み素材で作られているボーダー柄Tシャツ。程よいフィット感でスッキリと着こなせそうなのが魅力です。公式サイトによると「さらりとした表面感で肌なじみの良い素材」とのこと。着心地の良さも実感できそうです。

爽やかに垢抜けるオールブラックコーデ

@marin_vvvさんが「万能ボーダーT」「1枚で着てもインナーにしてもほんと使える」とコメントしているように、着回し力の高さも魅力のよう。深いVネックが印象的なトップスを合わせると、旬のレイヤードコーデがあっという間に完成。オールブラックコーデに爽やかな抜け感がプラスされ、おしゃれな雰囲気をまとえそうです。

メリハリ感のある冬映え淡色コーデ

ショート丈のトップスを合わせて、裾をチラッと見せるのもおすすめ。シンプルな淡色コーデにボーダー柄が映えて、メリハリのきいた着こなしに。白パンツやボルドーカラーのストールを投入して、周りからも一目置かれそうな冬のマリン風スタイルを楽しんで。

大人に似合うきれいめカジュアルコーデ

程よいフィット感が特徴のボーダー柄トップスは、ジャンスカやワンピのインナーに悩んだときも頼りになりそう。@marin_vvvさんのようにオールブラックでクールに決めて、大人に似合うきれいめカジュアルコーデに。ファーコートやボアジャケットをバサッと羽織れば、冬のお出かけコーデも簡単に完成しそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@marin_vvv様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i