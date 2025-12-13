[Alexandros]、新アーティストビジュアル＆ライブハウスツアー解禁。主催フェス＜THIS FES ’26＞開催発表も
[Alexandros]が、12月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催した＜15th Anniversary VIP PARTY ‘25＞初日公演の終演後に、最新アーティストビジュアル、ライブハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞、さらには [Alexandros]が主催する音楽フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞を発表した。
ライブハウスツアー＜YOU ARE WELCOME TOUR＞は、6月14日に愛知・COMTEC PORT BASEを皮切りに8月26日に東京・Zepp Haneda公演まで全国10公演行われる。また、＜THIS FES ’26＞は3年連続で神奈川県・相模原ギオンフィールドにて10月31日、11月1日に開催する。ツアーチケット詳細や＜THIS FES ’26＞概要は後日発表されるとのこと。
◾️＜YOU ARE WELCOME TOUR＞
2026年 06月 14日（日）OPEN 17:00 / START 18:00 愛知・COMTEC PORT BASE
2026年 06月 22日（月）OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)
2026年 06月 28日（日）OPEN 17:00 / START 18:00 宮城・SENDAI GIGS
2026年 07月 03日（金）OPEN 18:00 / START 19:00 北海道・Zepp Sapporo
2026年 07月 09日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 神奈川・KT Zepp Yokohama
2026年 07月 22日（水）OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・Zepp Osaka Bayside
2026年 07月 30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 愛知・Zepp Nagoya
2026年 08月 06日（木）OPEN 18:00 / START 19:00 大阪・なんばHatch
2026年 08月 20日（木） OPEN 18:00 / START 19:00 福岡・Zepp Fukuoka
2026年 08月 26日（水）OPEN 18:00 / START 19:00 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
◾️＜[Alexandros] presents THIS FES ’26 in Sagamihara＞
日時：2026年10月31日（土）11月1日（日）
会場：相模原ギオンフィールド、及びその周辺
