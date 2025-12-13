¡Ö½àÍ¥¾¡¤Ï²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¡×¤¢¤È°ìÊâJ1¤ËÆÏ¤«¤º¡ÄÆÁÅç¡¦´äÈø·û¤Ï²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¡Ö¤³¤Î·Ê¿§¡¢µ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×
¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï13Æü¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤òÀï¤¤¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤òÁê¼ê¤Ë1¡¼0¤ÇÇÔÀï¡£4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï4°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿ÆÁÅç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿Ãæ¡¢82Ê¬¤Ë¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ1¡¼1¤Î¥É¥í¡¼¡£·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·èÄêÎÏ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÉé½ý¤·¡¢ÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´äÈø·û¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤â2»î¹ç¥×¥ì¡¼¡£ÈØÅÄÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥É¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÁýÅÄ¸ùºî´ÆÆÄ¤Ï´äÈø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸ÝÉñ¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤·¤«¤·¡¢J1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿´äÈø¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÎÂ¤ê¤Ê¤µ¡¢ÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿´äÈø¡£¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ý¤¿¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£Æü¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÆâÍÆ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À´äÈø¡£¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢ÅÏ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ËÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´ÉÍý¤â´Þ¤á¤Æ¥±¥¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤â¡¢ÆÁÅç¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïº£ÆüËÜ¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÇÆÁÅç¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬²æ¡¹¤Î»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¼Õºá¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢J1¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿J1¤ÎÉñÂæ¡£´äÈø¤Ï¡Öº£Æü¡¢Í¥¾¡¤«½àÍ¥¾¡¤«¤ÇÄêµÁ¤·¤¿»þ¤Ë¡¢±ºÏÂ¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½àÍ¥¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤â¸ì¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Îº¹¤Ë¤Ï»æ°ì½Å°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Ê¿§¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¡×¤È²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤«¤ËÆñ¤·¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤³¤¦¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ç´Ñ¤ÇÂª¤¨¤Æ¼¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¤¿¡£
