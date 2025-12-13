J3´ôÉì¤Ç·ÀÌóËþÎ»¡ÖÄ»¼è¤Ë½¦¤Ã¤ÆÌã¤Ã¤¿¡×²áµî¡ÄÀÐÀîÂçÃÏ¤¬¤¤¤è¤¤¤èJ1¤ÎÉñÂæ¤Ø¡Ö´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î·è¾¡ÅÀ¡£¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÀÐÀîÂçÃÏ¤À¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿69Ê¬¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÀÐÀî¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Îüâ¶¶°íÚð¤ËÂç¤¤¯Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡Ö·ë¹½°µ½Ì¤·¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÁ°¿Ê¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¥Ï¥á¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÀÐÀî¡Ë¡×¡£·ø¼é¡¦ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÎÁÀ¤¤¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿üâ¶¶°íÚð¤Î¤â¤È¤Ø¡£¡Ö°íÚð¤¬¤¦¤Þ¤¯¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ¤Î¥«¥ë¡Ê¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ë¤â¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¶¯¤¤¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¡¢°íÚð¤Î¥¯¥í¥¹¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ì·®¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¿å¸Í·¼ÌÀ¹âÅù³Ø¹»¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤ËFC´ôÉì¡ÊÅö»þJ2¡Ë¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Æ¡¢´ôÉì¡ÊÅö»þJ3¡Ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â2020Ç¯¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ÇÈôÌö¤ò¿ë¤²¡¢º£Ç¯¤«¤éÀéÍÕ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÁ°Àþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÁÅçÀï¤Î·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤¤¡¢Á°Àþ¤«¤é¤Î¼éÈ÷¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢10ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¡È9.5ÈÖ¡É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿ÀÐÀî¤Ï¡¢Íèµ¨¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëJ1¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ôÉì¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ»¼è¤Ë½¦¤Ã¤ÆÌã¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2023Ç¯¤Ë±¦¤Ò¤¶Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡¦±¦¤Ò¤¶³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¡Ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë´èÄ¥¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ËÀº°ìÇÕ¤Ê¼«Ê¬¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Î°ì¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤ÏJ1¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡£¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡J3¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤ò·Ð¸³¤·¤¿¶ìÏ«¿Í¤Ï¡¢Íèµ¨ÆüËÜºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤ËÄ©¤à¡£ÀÐÀîÂçÃÏ¤Ïº£¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á»°ÅçÂçÊå¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ó¥°ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
17Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 13, 2025
¸åÈ¾¤Î¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ
¤Ä¤¤¤ËÀéÍÕ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡ª
¸«»ö¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é
¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ª ÃÍÀé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÆÁÅç
🆓#DAZN ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
⏩https://t.co/j7mADVKRBJ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/JEv0opdtAx