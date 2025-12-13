¡Öµ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¡×¥¥ã¥×¥Æ¥óÎëÌÚÂçÊå¡¢ÀéÍÕ¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦¤ËÈá´ê¤ÎJ1Ä©Àï¡Ö¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÏÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë1¡¼0¤Ç¾¡Íø¡£Èá´ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÀéÍÕ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFÎëÌÚÂçÊå¤Ï¡Ö17Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤â²ÃÆþ¤·¤Æ5Ç¯¤º¤Ã¤È¤¢¤È1Êâ¡¢¤¢¤È2Êâ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤ß¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í1¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë¥Ù¥¯¥È¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤ëÁª¼ê¤ò¥Ù¥ó¥Á³°¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç·ë²Ì¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢1¤Ä1¤Ä¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò²óÁÛ¤·¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼éÈ÷¤Î·ø¤¤ÆÁÅç¤òÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤â·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼é¤ì¤Æ¡¢ÆÁÅç¤â¼éÈ÷¤¬¸Ç¤¯¤Æ¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¼°Ò¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤È¡Ê²ÏÌî¡Ëµ®»Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤È¡¢°ìÂÐ°ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î´Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹·¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¹·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤âÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀï¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ5Ç¯¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï16Ç¯´ÖÂÔ¤Ã¤¿J1¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤Î»×¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤â»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¸Ä1¸Ä¡¢1Æü1Æü¡¢1»î¹ç1»î¹ç¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬J1¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£¡ÖÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿J1¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥ê¡¼¥°¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤ÏRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÀéÍÕ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDFÎëÌÚÂçÊå¤Ï¡Ö17Ç¯²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤â²ÃÆþ¤·¤Æ5Ç¯¤º¤Ã¤È¤¢¤È1Êâ¡¢¤¢¤È2Êâ¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¡¤Ï½Ï¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¶»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¿§¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤ß¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï´¶¶Ë¤Þ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¼éÈ÷¤Î·ø¤¤ÆÁÅç¤òÁê¼ê¤ËÌµ¼ºÅÀ¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤â·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡ÖÈó¾ï¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¼é¤ì¤Æ¡¢ÆÁÅç¤â¼éÈ÷¤¬¸Ç¤¯¤Æ¤½¤³¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¼°Ò¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤È¡Ê²ÏÌî¡Ëµ®»Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤È¤³¤í¤È¡¢°ìÂÐ°ì¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾¡Éé¤Î´Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÏÇ®¤¯¡¢Æ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹·¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¹·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤âÈó¾ï¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÀï¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ5Ç¯¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ï16Ç¯´ÖÂÔ¤Ã¤¿J1¤Ø¤Î¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Ç¯¤Î»×¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Á°²ó¤Î»î¹ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¤â»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1¸Ä1¸Ä¡¢1Æü1Æü¡¢1»î¹ç1»î¹ç¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¡¢´¶Æ°¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖËÍ¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»×¤¤¤È¤«¡¢¿§¡¹¤Ê¿Í¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¯¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬J1¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£¡ÖÉ¬¤ºÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤Þ¤¿J1¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¥ê¡¼¥°¤Øµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¡£