【仮名遣いクイズ】「入れ知恵」は「じ」と「ぢ」、正しくはどっち？ ルールが分かれば全て読めちゃう！
日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「入れ知恵」の読み方もその一つ。あなたは「いれじえ」と「いれぢえ」、どちらが正しいか自信がありますか？
本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
二つの言葉が結びついた「二語連合」です。「入れ（いれ）」と「知恵（ちえ）」が結びついて音が濁ったものです。元の言葉が「ちえ」なので、「ぢ」と書きます。
(文:All About ニュース編集部)
正解は「ぢ」正解は「ぢ」でした。
覚え方のヒント「知恵（ちえ）」がつく言葉は、全て「ぢえ」になると覚えておけば間違いありません。
(文:All About ニュース編集部)