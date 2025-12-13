意外と迷う「入れ知恵」の仮名表記。正しい読みはどっち？ 「いれじえ」と「いれぢえ」の違いをクイズ形式で分かりやすく解説します。

日常的によく使う言葉でも、いざ仮名で書こうとすると迷ってしまうことはないでしょうか。「入れ知恵」の読み方もその一つ。あなたは「いれじえ」と「いれぢえ」、どちらが正しいか自信がありますか？

本記事では、クイズ形式で正しい表記を確認しながら、その理由もコンパクトに紹介します。ちょっとした日本語知識のアップにぜひどうぞ。

問題：（　　）に入る正しい仮名は？

（　　）に入る正しい仮名は、「じ」と「ぢ」どっちでしょう？

答えを見る





正解は「ぢ」

正解は「ぢ」でした。

▼解説
二つの言葉が結びついた「二語連合」です。「入れ（いれ）」と「知恵（ちえ）」が結びついて音が濁ったものです。元の言葉が「ちえ」なので、「ぢ」と書きます。

覚え方のヒント

「知恵（ちえ）」がつく言葉は、全て「ぢえ」になると覚えておけば間違いありません。
(文:All About ニュース編集部)