¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¡¡ÈÓÅÄº»Ìí¤ËºÆ¤ÓÇò¥¹¥×¥ì¡¼¹¶·â¡Ö¥²¡¼¥à¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤¾¡©¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¡¦¾®ÇÈ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£Ö£±Àï¡Ê£²£¹Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦ÈÓÅÄº»Ìí¡Ê£²£¸¡Ë¤ËºÆ¤ÓÇò¥¹¥×¥ì¡¼¹¶·â¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦ºÂÀï¤ò¹µ¤¨¤¿£±£³Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦¤Õ¤¸¤µ¤ó¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤ÇÆ±¤¸¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÍùÆî¡¢°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¤ÈÁÈ¤ß¡¢ÈÓÅÄ¡õ¸þ¸åÅí¡õÉ±¤æ¤ê¤¢¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¾ì³°ÍðÆ®¤ËÈ¯Å¸¡£¥Ø¥¤¥È¤ÏÎôÀª¤«¤éÀª¤¤¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¡¢ÍùÆî¡õ¤¢¤º¤µ¤ÇÈÓÅÄ¤Ë½³¤êµ»¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ÇÈ¤¬ÈÓÅÄ¤ËÇò¥¹¥×¥ì¡¼¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥º¥½¡¼¥¥Ã¥¯¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè·î£³£°Æü¤ÎÉÍ¾¾Âç²ñ¤Ç¤â¡¢¾®ÇÈ¤ÏÈÓÅÄ¡õÁÔÎï°¡Èþ¤ËÇò¥¹¥×¥ì¡¼¹¶·â¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ºÆ¤Ó´éÌÌ¤ò¿¿¤ÃÇò¤ËÀ÷¤á¤¿ÈÓÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿¾®ÇÈ¤Ï¡Öº£Æü¤â´é¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡¡¤ªÁ°¤Ã¤Æ¤µ¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¤ò»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¹â¾Ð¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤ªÁ°¤¬»ä¤ÎÇò¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥²¡¼¥à¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤¾¡©¡×¤ÈÇÍ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÈÓÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÉÙ»Î»³¤ÎÇ¡¤¯±ïµ¯¤Î¤¤¤¤´é¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤è¡££³ÅÙÌÜ¤Ï¤Í¤¨¤·¡¢¤Æ¤á¤§¤È¤Î¥²¡¼¥à¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¤¢¤Ã¤·¤â»Å³Ý¤±¤Æ¤ä¤ë¤è¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂÀï¤ËÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£