気分はオタクBoy♡ちょっぴり風変わりでしゃれ〜な【レイヤードスタイル】まとめ
スポーティなジャージやラグランTを、そのまま着るだけじゃもったいない！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、Nerd感たっぷりの「ダサ可愛いレイヤードスタイル」を2つご紹介します。ジャージ×ジャケット、ラグランT×シャツの2パターンで、オタクBoyみたいなコーデにアップデートしよ♡
オタクBoy！？な服でつくるレイヤード
オタクBoyたちからインスピレーションをもらったレイヤードスタイルは、ちょっぴり風変わりでそれでいてしゃれた装い。レトロでスポーティな着こなしに、ガーリーアイテムで愛嬌を添えれば、はい、完成♡
Cordinate ジャージ×ジャケットでギークシック
レーシーなスカートとウエスタンブーツでフォークロアなムードをMix。
Cordinate オタクBoyになぞらえたラグランT×シャツコーデ
オタクの制服的コーディネート、半そで×長そでトップスのレイヤードをぷり可愛く再現♡
ストライプシャツ 4,620円、パイピングTシャツ 3,850円／ともにLittle Trip to Heaven チュールスカート 5,940円／LiLiRena レースタイツ 1,760円／靴下屋 （Tabio）ポインテッドトウパンプス 21,760円／ROUGHNECK （HANA KOREA）
撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／加藤ナナ（本誌専属）プロップス／AWABEES、PROPS NOW
加藤ナナ
Ray編集部 副編集長 小田和希子