気分はオタクBoy♡ちょっぴり風変わりでしゃれ〜な【レイヤードスタイル】まとめ

スポーティなジャージやラグランTを、そのまま着るだけじゃもったいない！そこで今回は、加藤ナナをお手本に、Nerd感たっぷりの「ダサ可愛いレイヤードスタイル」を2つご紹介します。ジャージ×ジャケット、ラグランT×シャツの2パターンで、オタクBoyみたいなコーデにアップデートしよ♡

オタクBoy！？な服でつくるレイヤード オタクBoyたちからインスピレーションをもらったレイヤードスタイルは、ちょっぴり風変わりでそれでいてしゃれた装い。レトロでスポーティな着こなしに、ガーリーアイテムで愛嬌を添えれば、はい、完成♡

Cordinate ジャージ×ジャケットでギークシック レーシーなスカートとウエスタンブーツでフォークロアなムードをMix。 ビジューつきジャケット 15,600円／Olu. ジャージブルゾン 4,290円／Little Trip to Heaven レーススカート 1,599円、ウエスタンブーツ 3,899円／ともにGRL パールネックレス 25,300円、ロングパールネックレス 14,040円／ともにアビステ

Cordinate オタクBoyになぞらえたラグランT×シャツコーデ オタクの制服的コーディネート、半そで×長そでトップスのレイヤードをぷり可愛く再現♡ ストライプシャツ 4,620円、パイピングTシャツ 3,850円／ともにLittle Trip to Heaven チュールスカート 5,940円／LiLiRena レースタイツ 1,760円／靴下屋 （Tabio）ポインテッドトウパンプス 21,760円／ROUGHNECK （HANA KOREA） 撮影／菊地史（impress+）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／加藤ナナ（本誌専属）プロップス／AWABEES、PROPS NOW

加藤ナナ

Ray編集部 副編集長 小田和希子