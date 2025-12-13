◆バレーボール全日本選手権皇后杯 ３回戦 ＮＥＣ川崎３−０ブレス浜松（１３日、東京体育館）

女子３回戦が行われ、昨年大会で初戦の２回戦敗退した大同生命ＳＶリーグで今季首位のＮＥＣ川崎が、Ｖリーグのブレス浜松を３―０で下し、８強入りを決めた。日本代表でチームのエース・佐藤淑乃は「相手がどこでも、１００％の力で戦いきることは、入る前から（皆で）言っていた。全てがうまくいったわけではないけど、チームの出だしとしてはいいスタートを切れたと思います」と表情を引き締めたまま話した。

３連覇を目指した昨年大会は、日程が近い時期に開催された世界クラブ選手権に出場したため、佐藤ら主力は不在だった。難しいチーム状況ではあったが、初戦の２回戦で筑波大にフルセットの末にまさかの敗退。今大会は初戦の３回戦から佐藤、主将の山田二千華、途中出場のアタッカー・和田由紀子ら日本代表陣も起用され、今季リーグで開幕１０連勝を含む１６勝（２敗）を挙げる常勝軍団として「圧倒的に勝つ」と意気込み、一戦必勝で挑んだ。

１１月中旬のリーグ戦で左足首負傷から実戦復帰した和田も、途中出場ながら強烈なサービスエースをコート右隅に決めるなど存在感を示した。「自分たちのリズムを大切にした。（患部の状態も）徐々に戻ってきている」と手応え。「あとはプレーの体力の部分。そこだけ回復できれば」とうなずいた。１４日の準々決勝では、１１月のリーグ戦で１敗しているＰＦＵが相手。エース・佐藤は「負けているチームなので、スタートから自分たちの力を１２０％出して戦いたい」と気を引き締めた。