歌手の相川七瀬（50）が13日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。高校のクラスメートの姉が、MCのお笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）と交際していたと明かした。

相川と岡村はともに大阪市東淀川区上新庄出身。相川は「岡村さん、私の同級生のお姉ちゃんと付き合ってたの。ね？」と語った。岡村も「これね、一回ラジオに来てもらった時に、“実は、私の知り合いが岡村さんと付き合ってたんですよ”って言うから“またまた、そんなことよう言うわ。そんなこと言うやつおるねん。名前なんて言うの？”って聞いたら、“知ってるよ！”ってなって」と事実だと認めた。さらに「走り屋の女性で」と言い、相川が「86レビンに乗られてたそうで」と語った。

岡村は20歳くらいの時とし「僕はその時、車の免許持ってなかったんですけど、劇場とかには出てたんですけど、遊んでて帰られへんとかなって電話したら“30分”って言うて迎えに来てくれるの。実家にも来てたよ、だから。ピンポンとか鳴らさへんもん。ヴオン！言うて“あ、来た来た”みたいな感じで」と振り返った。

また、進行役のお笑いコンビ「NON STYLE」の石田明が「岡村さんの家で矢部さんとネタ合わせをしていたら、エンジン音が聞こえてきて、彼女だと分かった岡村さんが矢部さんに“ちょっと待ってて。今ネタ合わせやって言うてくるわ”と言って出て行ったが、全然戻って来ず、小一時間後戻ってきたら、岡村さんの口元がまっ赤っかだった」という“プチ情報”も暴露。

相川が「私もそれ知ってる！」と言うと、共演のお笑い芸人村上ショージは「どこ合わせとんねん！唇、合わせとるやないか！」とツッコんだ。岡村は「赤いの塗るタイプの人やった。紅が」と答えていた。