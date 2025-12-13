＜義母の子育て否定＞「甘やかしすぎ、危険な目に遭わせるべき」と口出しされ…なぜ？意味が分からない
子育ての仕方は時代や家庭の考え方によって異なりますよね。でも義母からすると、可愛い孫のことには口を出したくなるようです。ママスタコミュニティのあるママも、義母の干渉がひどく悩んでいます。
『義母が私の子育てに「やりすぎ。気にしすぎ。子どもがかわいそう」などと言ってきます。でも私がしているのは発熱したら受診する、駐車場は抱っこするなどです。私は義母に1度も子どもを預けたことがないので、特に迷惑をかけていません。それなのに、会う度に私の子育てに文句ばかり言ってきます。義母は0歳の離乳食の食べが悪いのは、私のご飯がまずいからだと言って、チョコがついたお菓子をあげようとしたこともありました。そのくせベビーフードは気に入らないようです。意味がわかりません。
上の子は駐車場や散歩で手をつなぐのが習慣になっていますが、それを見た義母は甘やかしすぎ、危険な目にあって学ばせるべきなどと言ってきます。こういう義母が身近にいる方はいらっしゃいますか？ どう関わっていますか？』
投稿者さんの子育ては他のママたちも行うようなことで、とりわけ過保護ということでもなさそうです。それでも義母はそのやり方に文句を言っています。義母は子どもをもっと自由に育てた方がよいとの考えなのかもしれませんが、危険な目にあわせて学ばせると子どもが怪我をする恐れもあるため、母親として受け入れ難いこともありますよね。また義母の考えには矛盾を感じる部分もあり、投稿者さんは義母がなぜ口を出すのか謎に感じることもあるようです。他のママたちはどう考えるのでしょうか。
義母はなぜ子育てに口出しをしてくる？
義母はただ文句を言いたいだけ
『嫁のすること、考えていることが全て気に入らないだけ』
『とにかく粗探しをして嫁を否定して文句を言いたいだけでしょ』
義母が子育てに口をはさんでくるのは、子育て方法を指摘しているというよりは、投稿者さんに文句を言いたいだけなのかもしれません。義母は自分の経験から、子育てで注意したいことやこだわりのようなものがあるのでしょうが、もし投稿者さんが義母の言うように子育てをしても、義母は粗探しをする可能性があります。
『やれば神経質、やらなければ目配りが足りない。どうやっても文句を言ってくるよ』
義母がお嫁さんである投稿者さんを気に入らない、あるいは嫌っていることが理由なら、投稿者さんがどんな子育てをしても義母から文句を言われる可能性がありそうです。義母の気持ちがスッキリするのは投稿者さんに文句を言っているときなのでしょうから、投稿者さんは義母の言葉を聞き流すのが対処法の1つになるかもしれません。
自分の子育てを否定されているように感じている
『今は昔と比べてかなり目を配って育てることが多いから、義母は自分がやってきた育て方が不十分だったと言われている気になるんじゃない？ 私はそこまでしなかったけど、きちんと育て上げました！ みたいな意地があって、自分がした育て方より嫁のしている子育ての方が正しいなんて1ミリも思いたくない、悪あがきかも』
義母も子育てを経験していますが、投稿者さんの子育てとは考え方もやり方も違っているのかもしれません。投稿者さんの方が義母よりも注意深いのであれば、義母は自分がしてきた子育てが不十分だったと思う部分があるのではないでしょうか。でもそれを認めるのが嫌という気持ちがあり、意地を張るような形で投稿者さんの子育てに口を出している可能性もありますよね。
子育ての仕方は人それぞれ。義母と距離をおいてもよいのでは？
『別に義母を疎遠にしても困ることはない。無理して会う必要はないし、いい嫁キャンペーンをする必要もなし』
『うちの義母はそこまでひどくないけど、散々神経質と言われた。でも、どれも子どもの健康や安全を守るためには、当たり前のことだよね。わざわざ口に出して言ってくるから、本当に自分が気にしすぎなのかと悩んだ時期もあったけど、実親も第三者（健診のときの保健師さんなど）も私と同じ考えだった。だから義母には何を言っても通じないと割り切って、関わるのをやめたよ』
子育ての考え方や、やり方は人それぞれで家庭や時代によっても違ってきますから、投稿者さんは自分の子育てを貫けばよいのでしょう。それに対して義母があれこれ言ってくるなら、義母と距離を置くのも考えていきたいですね。義母の言葉は投稿者さんのストレスになっていますし、イライラが積み重なると子どもに辛くあたるなど影響が出るかもしれません。実際に義母との関わりを切ったママもいますから、投稿者さんにとってストレスにならない義母との距離感を見つけていけるといいですね。