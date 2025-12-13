Netflixは13日、STARTO ENTERTAINMENTが3年ぶりに開催するカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」を2026年1月7日午後10時から世界独占配信すると発表した。

Netflixの公式Xで「Netflixにて世界独占配信決定！」と伝え、「通称“カウコン”の舞台裏を収めたメイキング映像を【2026年1月30日22時】Netflix世界独占配信！」と、メイキング映像の配信決定も発表した。

3年ぶりの開催となる“カウコン”には「NEWS」「Hey! Say! JUMP」「Kis-My-Ft2」「timelesz」「中島健人」「A.B.C-Z」「King&Prince」「SixTONES」「Snow Man」「なにわ男子」「Travis Japan」「Aぇ!group」が出演する。

また、STARTO社の公式ファンクラブ「ファミリークラブ」では生配信が行われ、年明け1月7日から11日まで見逃し配信も実施する。