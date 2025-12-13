俳優の小芝風花さん（28）が13日、自身のカレンダーの発売記念記者発表会に登場。年末年始の過ごし方を明かしました。

イベントで、年末年始の過ごし方を聞かれると「我が家は毎年31日に、しゃぶしゃぶとカニしゃぶしゃぶを2個作る。今年も家族でそれを食べるのと、日付が変わった瞬間に氏神さまにお参りに行くっていうのが恒例行事であるので、今年もそうします」と明かし、「ゆっくりします。出ない！ほとんど家から」と力強く宣言。

さらに、2026年に実現したいことについて「家族旅行」とコメント。今年は家族旅行で沖縄に行ったそうで「すごくいい時間だったんですよ。何も気にせず、ゆったりまったり。シュノーケリングをしてみたり、初体験のこともたくさんして。まだまだ経験したことがないことがたくさんあるんだなと思って。“また、家族で色んなことしたいね”と話をしていたんで。来年も行きたいです」と語りました。

そして、次に行ってみたいところを聞かれると「47都道府県を全部まわりたいっていうのもあるし、海外もバリ島とか、リゾート地に行ってみたい」と笑顔で答えました。