レンチンで簡単！あっという間にジューシー絶品「チャーシュー」

レンジでできるチャーシュー

料理に挑戦したいけれど、いざとなると何を作っていいのかわからないという人は多いかもしれません。いきなり難しい料理だとハードルが高すぎるし、でも、せっかくなら見栄えがしておいしいものがいい。そんな方のために、今回は電子レンジで簡単にできるチャーシューをご紹介。手の込んだ料理がレンジで作れるなんてびっくりですよね。でも、本当に作れてしまうんです。

レンジで簡単！豚ブロックのチャーシュー

つくれぽ300件超えの人気者登場

耐熱容器に調味料と豚バラブロック肉を入れて加熱するだけ。 「つくれぽ」(つくりましたフォトレポートのこと)にも「驚くほど簡単＆手間無し！」「ラーメンにお弁当におつまみに！簡単で色々使えて超お気に入りです」「しっかりした味付けでおいしかったです」などと喜び＆感動のコメントがいっぱい。





玉ねぎや卵を入れたという声もありました。最初に少し焼き目をつけてからレンジ加熱しても美味。電子レンジで作ったとは思えない本格的な「チャーシュー」は、SNS映えもバッチリ。自分で作ったと言ったら、きっと驚かれますね。急な飲み会や来客にも便利。ぜひお試しください。