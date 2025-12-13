『ゴジュウジャー』“陸王”鈴木秀脩＆“ブーケ”まるぴ、3本立ての動画でクライマックスを予告 ファン「陸ブケどうなっちゃうのかな」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第42話「永遠LIVE！リクオニストに花束を」が14日に放送される。これを前に公式Xが更新された。
【動画あり】豪華（？）な3本立ての動画で“陸王”鈴木秀脩＆“ブーケ”まるぴがクライマックスを予告
覚醒したテガジューン（声：ゆかな）に連れ去られたグーデバーン（声：KENN）は、“破滅の王子テガナグール”として再教育を受けることに…。そんなグーデバーンを救うため、ゴジュウジャーたちもノーワンワールドへ！
それぞれがブライダンと戦うなかで陸王（鈴木秀脩）は、憎しみにとらわれたブーケ（まるぴ）と再び向かい合う。アイドルとファンでありながら敵同士な2人は、戦わなければいけない哀しい運命…。それでも陸王はブーケに「君に幸せでいてほしい」と語りかける。やがて、さらにとんでもない事態になり、クオン（カルマ）が動き出し…!?
更新Xでは「鈴木秀脩さんとまるぴさんから豪華3本立て(？)の長尺メッセージ！」と動画を公開。鈴木がかんだため、3本立てとなってしまった動画で、まるぴは「陸王とブーケに関しては『クライマックス』と監督におっしゃっていただいたくらい大事なシーンになっている。泣けるよね〜」と熱く語っていた。まるぴは「まさか全テイクが使われるとは思ってなかったです」としながらも「『全身全霊』をご覧あれ！」と呼びかけていた。
この動画にファンは「陸ブケどうなっちゃうのかな」「顔面がお強い」「仲良しかわいい」と反応していた。
