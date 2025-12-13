アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（通称：きゃんちゅー）。人気曲「倍倍FIGHT!」はTikTok総再生回数40億回を突破し、NHK紅白歌合戦にも初出場が決定するなど、注目を集めている。

そんなCANDY TUNEの冠テレビ番組「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」が、日本テレビ（関東ローカル）にて2026年1月8日（木）から4週にわたって放送決定！番組内容は、CANDY TUNE7人の個性を生かした「できる？できない？誰が一番できる？」という企画への挑戦もの。番組では、人気芸人が「きゃんできサポーター」としてCANDY TUNEの挑戦を盛り上げる。

▼放送日時

1月8日（木）25時35分〜26時05分

1月15日（木）25時29分〜25時59分

1月22日（木）25時35分〜26時05分

1月29日（木）25時35分〜26時05分

※編成都合により時間変更の可能性があります

（関東ローカル）

Huluでは地上波放送の見逃し配信に加え、Huluだけでしか見られないオリジナルコンテンツ「CANDY TUNEのきゃきゃきゃきゃんでき」も毎回独占配信される。

▼Hulu

https://www.hulu.jp/candy-tune-no-kyanchu-dekiru

CANDY TUNE7人への今回の冠番組決定の報告と、メンバー自らによる“企画会議”の様子は、番組公式X（@ntv_candytune）で随時配信予定。当記事でも、7人のコメントを紹介！

●CANDY TUNE 冠番組決定報告時のコメント

――来年2026年のスタートダッシュ、CANDY TUNEさんにとって大切ですよね？

全員：もちろん！

福山梨乃：そりゃそうでございます！

村川緋杏：この年末から来年にかけて、超大事な時期だと思います！

――そんな中、新年1月、日本テレビ地上波でCANDY TUNEさんの冠番組が決定しました！

全員：ええ！！！！！！！本当ですか？

福山：ほんとにうちら！？

南なつ：え〜うれしい！やば〜い！

村川：やば！

福山：いいんですか！？

小川奈々子：やりたかった！

桐原美月・立花琴未：（笑顔）

──番組の内容は、きゃんちゅー7人の個性が全面に出るものを予定。

全員：おお〜 出したい！

──ちなみにCANDY TUNEの「CANDY」の頭のスペル3文字は“CAN”ですがどんな意味か分かりますよね？

立花：キャン！

福山：どういう意味？

立花：…できる！何でもできる！

──きゃんちゅー7人は「これできる？できない？」という企画です

全員：めっちゃいい！

――番組名は「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」 略して…？

立花：きゃんクエ？きゃんクエ？

村川：きゃんでき！

全員：おお〜！

桐原：（立花）クエスチョンに引っ張られちゃった？

立花：（笑）

――メンバーでも企画会議してください

村川：私たちずっとやりたいことがあって、職場体験したい！

全員：したい！

村川：バイト経験ないのは？

小川：ここ（立花・村川）じゃない？

村川：あれ？ 2人だけ？ 不利ですね（笑）

宮野静：やりた〜い！

小川：泣いている赤ちゃんを泣き止ませられるか？

南：やりたい！

桐原：みんな子どもが好きだから、子どもとの触れ合い対決とか！

一同：やりたい！

福山：きゃんちゅー静かにできる？ できない？

桐原：え！？

立花：え！ やりたい！！！ きゃんちゅー静かにできるかな？やりたい。

小川：うわ〜！ やりたい！

福山：番組としてどうやって成立させるの？（笑）

●CANDY TUNE 7人からあらためてメッセージ

福山梨乃：

CANDY TUNEのことを知っている方も、まだ知らないよって方も、きゃんちゅーのことをもっと好きにさせられるような魅力がいっぱいあるので、ぜひこれをきっかけに、たくさんの方に出会えるように頑張ります！きゃんちゅーなら“できる！””

立花琴未：

いろんなことにトライしたりとか挑戦できるんじゃないかなと思っているので、この番組では初めて体を張れるかもしれないくらい、挑戦したいなと思っています。

冠番組で新しい私たちの魅力を自分たちでも発見して、お届けできたらいいなと思っています！

桐原美月：

この番組を通して、きゃんちゅーのできるところも、できないところも？愛していただけたらなと思います。

頑張ります！見てね〜！

小川奈々子：

2026年の1月に放送ということで、私たちが2025年の1月あたりから『倍倍FIGHT!』で皆さんに知っていただける機会が増えたので、この1年で“倍倍に”レベルアップした私たちを、見せつけたいと思います！頑張ります！

南なつ：

きゃんちゅーの冠番組ということで、きゃんちゅーのかわいさ、面白さ、個性、そして仲の良さを存分にみんなに伝わるように、いっぱいいっぱい頑張りたいと思います！みんな見てね〜！

宮野静：

こんにちは（笑）！ということで、きゃんちゅーの冠番組が決まりました！

番組で7人でできることが、たくさんあるんじゃないかなって思っているのと、ぜひ職業体験をみんなでしたい！頑張りま〜す！

村川緋杏：

きゃんちゅーの冠番組、きゃんちゅーでバラエティーいっぱいやりたいねって話をしていたので、うれしいです！

きゃんちゅーは好奇心旺盛な子が多いので、できることもできないこともみんなで全力でやって、盛り上げていこうと思うので皆さん見てください！

●CANDY TUNEについて

FRUITS ZIPPERらを生み出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2023年にデビューした、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人組グループ。フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（調和・旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

●「CANDY TUNEのきゃんちゅーできる？」概要

■出演：

・CANDY TUNE（村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未）

・各回、異なる人気芸人が進行をサポート

■製作著作：

日本テレビ

