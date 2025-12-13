女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、芸歴21年目のニッチェが初優勝し、9代目女王に輝いた。

決勝初出場が5組とフレッシュな顔ぶれとなった今大会で、円熟コンビが頂点にたどり着いた。史上最多の参加者1044組の頂点に立ち、優勝賞金1000万円、副賞の日テレ系番組出演権と冠特番を手にした。

ニッチェは最終決戦では、Aブロック勝者の紺野ぶるまと敗者復活のエルフと対戦し、審査員7人のうち3票を獲得。所属事務所・マセキ芸能社所属タレントとしては、ゴールデンタイムに生放送される賞レースで初の賞レース優勝を成し遂げ、感激の涙を流した。

優勝賞金1000万円の使い道について、近藤くみこは「結婚式とか結婚パーティーをしてないので。コロナ禍だったっていうのと、後はちょっとバタバタしてたっていうのがあって、だからこれを機にできたらなと私は思って。落ち着いたらなと」と希望を口に。2020年9月にフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」で同番組のプロデューサーとの婚約を発表し、同11月に結婚を発表したが挙式・披露宴はまだだったという。

笑顔で聞いていた江上敬子は「やって欲しいなと思ってたんですけど、全然やってくれなくて、やっぱりみんなお祝いしたいんですよ。それは私もうれしいです。やっぱりちょっと周りの友達もみんな、なんかちょっとやってくんないかなと思ってたんですよね」と相方の晴れ姿に心躍らせた。

5歳長男と3歳長女のママである江上は「とりあえず息子と娘に、これ欲しいって言われてるゲーム機があるんですけど。めちゃめちゃ高い。肩ぶん回して買いますけど！」と肩をぐるぐる。「今回の優勝はもう確実に周りの皆さんのおかげもありますけど、家族の協力がなかったら成し得なかったこと」と感謝し、結婚10年になる夫へも「夫にものすごい高いウイスキーをプレゼント。毎晩ウイスキー飲んでるんで」と語った。