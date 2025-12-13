Image: Ryan Young / Cornell University

"True black"と"Ultra black"って｢本家｣と｢元祖｣の違いみたい…。

シンプルで丈の短い黒のカクテルドレスは、ファッションの定番アイテムです。しかし、そのドレスを｢完璧な真っ黒｣に仕立てるとなると、話は別。そこはデザイナーではなく、科学者の出番です。

自然界では、黒は非常に機能的でオシャレな色ですが、漆黒の闇のような自然界レベルの黒を人工的に再現し、実際に使えるようにするのは、材料技術者にとっても至難の業なのです。

ユニークな研究チームがウルトラな発見

コーネル大学（ニューヨーク州）のデザイナー、鳥類学者、材料科学者からなる共同チームは、｢ウルトラブラック｣な布地の製造方法を開発し、研究成果をNature Communicationsに発表しました。

この新技術は、2つの工程から成り立っています。開発にあたって最大のヒントになったのは、｢オオウロコフウチョウ（magnificent riflebirds）｣という鳥の羽根でした。この鳥の羽根は、色素であるメラニンと、光を吸収して閉じ込める特殊な構造の組み合わせでできています。

Image: mihirjoshi / Shutterstock オオウロコフクチョウ

この真っ黒な布地は、将来的にカメラや太陽光パネル、望遠鏡などに応用されるかもしれません。

しかし、研究チームはこの布地でまずは定番の黒いドレスを仕立てました。ドレスには、きらめく青いアクセントが施されています。この青は、今回の発見のきっかけを与えてくれたオオウロコフウチョウに敬意を表しているのだとか。

論文によると、このウルトラブラックな布地の平均反射率は、たったの0.13%とのこと。これまで報告されたなかで最も黒い布地とされています。

｢ウルトラブラック｣って何？

色彩理論において、｢True black（真の黒）｣と｢True white（真の白）｣という表現は、グラフィックデザインやディスプレイの表示色を説明する際によく使われます。たとえば、Apple製品には｢True Tone（トゥルートーン）｣という機能が搭載されており、より鮮明で正確な色彩をユーザーに提供するとされています。

しかし、ここでいう｢ウルトラブラック｣は、そういった概念とはちょっと異なります。この用語は、むしろ反射率の尺度を表します。具体的には、入射光の0.5%未満しか反射しないめちゃくちゃ暗い色を指します。

自然界には、皮膚やうろこ、羽毛がナチュラルにウルトラブラックな生物が数多く存在します。ウルトラブラックは、繁殖活動や生存競争において有利に働くそうです。

科学者は、実験室でウルトラブラックの再現を試みてきましたが、成果は限定的でした。ある実験では、可視光の0.005%しか反射しない小さなチューブトップをつくることに成功しましたが、他のほとんどの実験と同様に、コストが高い技術に頼らざるを得なかったうえに、できあがったのは壊れやすくて有害な素材だったそう。

論文でも指摘しているように、これまでのウルトラブラック素材は、｢生体適合性や通気性、伸縮性が求められるウエアラブル製品や、日常的な繊維製品には不向き｣なものでした。

オオウロコフウチョウから学んだこと

新しい布地の開発にあたって、研究チームはコーネル大学鳥類学研究所と協力し、分析用としてオオウロコフクチョウの羽根を提供してもらいました。その羽根を使って、小羽枝（しょううし）と呼ばれる、羽根を結合させる小さなフック状の構造が、どのような配置によって独特の色を生み出しているのかを詳細に分析しました。

その結果、小羽枝が厳密な階層構造を持っており、さらにメラニン由来のナノ構造が組み合わさることで、光を内側に屈折させていることが判明しました。正面から見たときにオオウロコフクチョウの羽根が異様に黒く見えるのはそのためです。一方で、角度を変えるとより光沢を帯びて見えます。

この構造を再現するために、研究チームはまず白いメリノウールの布をポリドーパミンという合成メラニンで染色しました。

次に、その布をプラズマ処理装置に入れ、｢ナノフィブリル｣と呼ばれる極小のとげ状構造を刻み込みました。これは、小羽枝の役割を模したナノスケールの突起です。論文によると、最終的にできあがった布地の平均反射率は0.13%で、広角にわたってウルトラブラックの性質を保持していたと報告されています。

Image: Cornell University メリノウールの染色作業

研究論文の主執筆者で、コーネル大学人間中心設計学科の博士課程学生であるHansadi Jayamaha氏は、プレスリリースで次のように説明しています。

基本的に、光は外側に反射することなく、フィブリル間で反射を繰り返します。これがウルトラブラック効果を生み出すメカニズムです。

論文の上級執筆者であり、コーネル大学の材料科学者であるLarissa Shepherd氏は、次のように付け加えています。

デザインの観点から見ても、非常に興味深い成果だと言えるでしょう。既存のウルトラブラック素材の多くは、私たちのもののような実用性がありません。さらに、私たちの素材は、より広い角度から見てもウルトラブラックの状態を維持できます。

Shepherd氏によると、研究チームは新技術の市場投入に意欲を見せており、すでに暫定特許を出願しているとのことです。

太陽光を99.87%吸収して熱に変換してくれるなら、超絶暖かい衣服を作れそうですね。