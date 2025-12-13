¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÁáÂç£´Ç¯¡¦´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡¡£³Ç¯Ï¢Â³£±¶è¡Ä´õË¾¶è´Ö¤ÏÊÌ¡©¡Ö¿·Ê¹¤Î£±ÌÌ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤ËÄ©¤àÁáÂç¤ÎÉû¼ç¾¡¦´ÖÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ç¤ÎàÌîË¾á¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡´ÖÀ¥ÅÄ¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ÎÎ®¤ì¤òº¸±¦¤¹¤ë£±¶è¤ò£³Ç¯´ÖÌ³¤á¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¶è´Ö£´°Ì¡Ê£±»þ´Ö£²Ê¬£´£³ÉÃ¡Ë¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±ýÏ©£³°Ì¤Ë¹×¸¥¡£º£µ¨¤Î½Ð±ÀÂç³Ø±ØÅÁ¤ÏÊä·ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ç¤Ï£±¶è¤Ç¶è´Ö£²°Ì¤ÎÎÏÁö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼èºà²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ÖÅÄ¾¡É§´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¾ì¹ç¤Ï±ýÏ©¤Ç¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È±ýÏ©¤Î½ÅÍ×À¤òÎÏÀâ¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê´ÖÀ¥ÅÄ¤Ï£±¶è¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤Ï´õË¾¶è´Ö¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö£±¶è¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´õË¾¤Ï£±£°¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö°ìÈÖÌÜÎ©¤Æ¤ë¶è´Ö¤À¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¿·Ê¹¤Î£±ÌÌ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡´ÖÀ¥ÅÄ¤¬£±£°¶è¤ò»Ö´ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤â¤¢¤ë¡£¡Ö£³Ç¯´ÖÁö¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë£±¶è¤ÎµÕÁö¤Ê¤Î¤Ç¡££±¶è¤Î·Ð¸³¡¢¥³¡¼¥¹¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢£±¶è¤Î¶î¤±°ú¤¤Ê¤É¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÌÜÉ¸¥¿¥¤¥à¤ò¡Ö¶è´ÖµÏ¿¤Î¡Ê£±»þ´Ö¡Ë£·Ê¬£µ£°ÉÃ¤Ï¡¢½½Ê¬¹¹¿·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤Ïº£¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢£±¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÆ¬Áè¤¤¤ä¶è´Ö¾ÞÁè¤¤¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£