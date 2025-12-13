「体型が気になる」40・50代に！【ハニーズ】「上品スカート」でスタイルアップ見え♡

体型を気にする大人女性が慎重になりがちな、ボトムス選び。隠したいあまりついオーバーサイズに頼ってしまう人は、縦ラインを強調する「上品スカート」をチェックしてみて。美シルエットでスタイルアップ効果を期待でき、旬のムードもプラスできそうです。そんなスカートを今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からピックアップ！

ニット × プリーツのコンビが上品な甘さを演出

【GLACIER lusso】「ニットスカート」\4,980（税込）

程よいフレアにプリーツの効いた見た目が、上品に華やぐニットスカート。縦のラインが自然と強調される見た目で、スタイルUP効果を期待できる1枚です。伸縮性があるうえウエストゴムの設計で、楽に穿けそうなのも嬉しいポイント。ブラウスやジャケットでスマートに、ニットやスウェットであえてラフにと、幅広い着こなしが楽しめるのも魅力です。

トレンドのふわふわ素材もナローシルエットでスマートに

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\4,980（税込・セール価格）

旬のフェザー調素材を、ナローラインで大人っぽく仕上げた洗練スカート。柔らかな起毛感が冬の装いにリッチな表情を添えつつ、縦に落ちるシルエットがスマートな印象です。さりげないラメもオシャレのポイントになり、重たくなりがちな冬コーデに軽やかさまでプラスしてくれそう。大人世代にも取り入れやすい1枚です。

