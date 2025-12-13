歌手の麻倉未稀が１３日、都内でワンマンライブを行った。

来年デビュー４５周年を迎える麻倉。今ライブのタイトルは「Ｓｔｅｐ ｆｏｒ ４５」とし、来たる４５周年に弾みをつける公演となった。「こんなに歌うんだ、とちょっと本人がビックリしている」と笑わせつつ代表曲の「ヒーロー」やデビュー曲の「ミスティ・トワイライト」などの持ち歌のほか、洋楽・邦楽の名曲のカバー、クリスマスソングなど１５曲を披露。パワフルで豊かな歌声を響かせた。

デビュー当時を回想し「キャンペーンを回る際のキャッチフレーズは『都会派美人シンガー』。しゃべるなと言われていました」と笑わせた。２０１７年に番組の企画で乳がんが判明し手術を受けた経験を経て、現在は歌手活動とともにがん検診の啓発活動にもエネルギッシュに取り組んでいる。「まだ経過観察中。いま８年クリアして、あと２年。その２年をクリアできたらうれしいな」と話した

４５周年のメモリアルイヤーは、夏にアルバムのリリースを計画中という。アーティストとのコラボレーションなども温めているようで「いろんな企画をこれから徐々に作り上げていこうかなと思っている。ライブもやる予定ですので、４５周年の麻倉未稀を楽しみにしていてくだされば」と笑みをみせた。