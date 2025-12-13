13日夕方、岐阜県白川村の山中で、男性2人がバックカントリー中に道に迷って動けなくなり、警察は14日朝から捜索を行う予定です。

13日午後4時過ぎ、岐阜県白川村馬狩の「野谷荘司山」付近で、「バックカントリーをしていたら道に迷った」と、名古屋市の20代の男性から警察に通報がありました。

通報した男性は、もう1人の男性と2人で「野谷荘司山」の山頂から北東に約1300メートルの、標高1170メートル付近で、バックカントリー中に遭難したということです。

通報を受け、警察の山岳警備隊が2人を捜索していましたが、日没のため一旦中断しました。

警察によりますと、男性2人とは連絡が取れていて、けがなどはないということです。

警察は、男性2人に雪を掘ってビバークして待機するよう伝えたということです。

14日午前6時から、警察の山岳警備隊が7人態勢で、捜索を再開することにしています。