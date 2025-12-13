負傷離脱中のアーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスが、6人制サッカーの親善試合を観戦中、現場で激しい口論に巻き込まれる場面があった。『THE Sun』が報じている。



その親善試合はブラジルのボタフォゴのサポーター同士で編成されたものだったが、ある選手が危険なタックルを受けて倒れ込み、試合は途中で中断。その直後、ガブリエウはピッチへ全力で駆け込み、タックルを見舞った相手選手のもとへ詰め寄ると、ポルトガル語で激しく言葉を浴びせたと伝えられている。



目撃者によると「本当に予想外だった。彼は激怒し、感情的になって飛び出していった」という。ガブリエウは11月15日のブラジル代表の親善試合で内転筋を負傷し、1月上旬の復帰が見込まれていたが「ピッチをスプリントした時、怪我をしているようには見えなかった」とも語っている。



ガブリエウの激しい気性が、思わぬ形でアマチュアの試合に持ち込まれた形となった。





Gabriel Magalhaes was involved in a heated altercation at a six-a-side friendly match in south London on Tuesday evening. Following a severe tackle, the Brazilian dashed across the astroturf and remonstrated vocally in Portuguese, though the incident did not escalate to… pic.twitter.com/BJgonhaUgT — Arsenal Centra (@ArsenalCentra) December 13, 2025