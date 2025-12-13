３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が１３日、都内で「ＭＧＡ ＭＡＧＩＣＡＬ １０ ＹＥＡＲＳ ＳＰＥＣＩＡＬ ＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡ ＶＩＥＷＩＮＧ ＥＮＣＯＲＥ」に出席した。

１１月２８日に同時公開されたライブフィルム「ＭＧＡ ＭＡＧＩＣＡＬ １０ ＹＥＡＲＳ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ ＦＪＯＲＤ ＯＮ ＳＣＲＥＥＮ」とドキュメンタリー映画「ＭＧＡ ＭＡＧＩＣＡＬ １０ ＹＥＡＲＳ ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹ ＦＩＬＭ 〜ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ〜ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ」が約５０万人動員、興行収入約１２億円を記録するヒット。３人は熱い声援と拍手のなか登壇し、ヒットの手応えを尋ねられた大森元貴は「信じられない。ありがたい」と感謝した。

ドキュメンタリー「ＴＨＥ ＯＲＩＧＩＮ」の冒頭は、モキュメンタリー（擬似ドキュメンタリー）として描かれ、３人のみならずスタッフも演技をしている。若井滉斗は「僕は演技、緊張しました。２人は演技経験をされているので大丈夫そうでしたが…」と俳優経験のある大森、藤澤涼架を引き合いに出すと、２人は「最悪。そういうイジり方するんだ」と笑わせた。

藤澤が「最初の３人で車を降りるシーンが一番緊張しましたね」と回想すると、大森が「えっ？ 日劇（日曜劇場）俳優なのに？」と悪ノリ。司会者が「朝ドラ俳優はどうですか？」と大森に逆質問するなどイジり合いで笑わせた。

ミセスは１５日からドームツアーのファイナルとなる東京ドーム公演を控え、それが終わると年内で「フェーズ２」を完結。大森は「フェーズ２をいい状態で保管できるのはうれしいに尽きます」としみじみ。来年元日から始まる「フェーズ３」についてヒントを求められると、大森は「ライブやりたいですよね。来年はファンクラブが１０周年なので、より密に直接、感謝を伝えたい。ＪＡＭ’Ｓ（ファンネーム）たちに感謝を伝えられる２０２６年にしたいな」と語った。