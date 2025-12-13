イベントに登場したMrs. GREEN APPLE（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗　（カメラ・小泉　洋樹）

写真拡大

　３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ　ＡＰＰＬＥ」が１３日、都内で「ＭＧＡ　ＭＡＧＩＣＡＬ　１０　ＹＥＡＲＳ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＧＲＥＥＴＩＮＧ＆ＣＩＮＥＭＡ　ＶＩＥＷＩＮＧ　ＥＮＣＯＲＥ」に出席した。

　１１月２８日に同時公開されたライブフィルム「ＭＧＡ　ＭＡＧＩＣＡＬ　１０　ＹＥＡＲＳ　ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ　ＬＩＶＥ　ＦＪＯＲＤ　ＯＮ　ＳＣＲＥＥＮ」とドキュメンタリー映画「ＭＧＡ　ＭＡＧＩＣＡＬ　１０　ＹＥＡＲＳ　ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹ　ＦＩＬＭ　〜ＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ〜ＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ」が約５０万人動員、興行収入約１２億円を記録するヒット。３人は熱い声援と拍手のなか登壇し、ヒットの手応えを尋ねられた大森元貴は「信じられない。ありがたい」と感謝した。

　ドキュメンタリー「ＴＨＥ　ＯＲＩＧＩＮ」の冒頭は、モキュメンタリー（擬似ドキュメンタリー）として描かれ、３人のみならずスタッフも演技をしている。若井滉斗は「僕は演技、緊張しました。２人は演技経験をされているので大丈夫そうでしたが…」と俳優経験のある大森、藤澤涼架を引き合いに出すと、２人は「最悪。そういうイジり方するんだ」と笑わせた。

　藤澤が「最初の３人で車を降りるシーンが一番緊張しましたね」と回想すると、大森が「えっ？　日劇（日曜劇場）俳優なのに？」と悪ノリ。司会者が「朝ドラ俳優はどうですか？」と大森に逆質問するなどイジり合いで笑わせた。

　ミセスは１５日からドームツアーのファイナルとなる東京ドーム公演を控え、それが終わると年内で「フェーズ２」を完結。大森は「フェーズ２をいい状態で保管できるのはうれしいに尽きます」としみじみ。来年元日から始まる「フェーズ３」についてヒントを求められると、大森は「ライブやりたいですよね。来年はファンクラブが１０周年なので、より密に直接、感謝を伝えたい。ＪＡＭ’Ｓ（ファンネーム）たちに感謝を伝えられる２０２６年にしたいな」と語った。