奥貫薫、14歳息子からの手作りプレゼント公開「心が温まる」「息子さんの想いに感動」の声
【モデルプレス＝2025/12/13】女優の奥貫薫が12月11日までに、自身のInstagramを更新。息子から贈られた手作りのお守りを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】55歳美人女優「器用ですごい」14歳息子からの愛情あふれる手作りお守り
◆奥貫薫、息子からの手作りお守りに感動
奥貫は「今年の息子からのbirthday presentは舞台用のお守りでした」と、息子手作りのフェルト細工を紹介。表が黄色、裏が青のお守りには刺繍が施されており、「今、演じている役の名前Anne と作品タイトルのAvant de s'envolerの頭文字のAをデザインしてくれたのだそう」と説明した。また「学校にいても開演時間には“お母さんがんばって”って思ってるからね」と嬉しい言葉をもらったことを明かし、「その言葉とお守りを胸に、今日も舞台の上へ」と決意を綴っている。
◆奥貫薫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「心が温まる贈り物」「息子さんのセンスが素敵」「器用ですごい」「愛情たっぷり」「舞台への応援が伝わる」「手作りのぬくもりがいい」「箱の色合いも可愛い」「息子さんの想いに感動した」といったコメントが寄せられている。
奥貫は2009年3月、ミュージシャンで俳優の小木戸利光と結婚し、2011年5月に長男を出産。2020年11月にInstagramにて「この春に、夫婦としての関係にピリオドをうちました」と報告した。（modelpress編集部）
