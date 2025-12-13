田中れいな、ミニスカセットアップからほっそり美脚輝く「腰の位置高い」「骨格が神」と反響
【モデルプレス＝2025/12/13】元モーニング娘。の田中れいなが12月12日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「骨格が神」美脚眩しいミニスカ姿
田中は「ときめきファンファーレ今日もありがとうございました」と感謝を伝え、「いつもと違う写真撮りたくていろいろ撮ってみたけど、めっちゃ謎写真になった」と投稿。ミニスカートのセットアップからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿には「ミニスカ姿が可愛すぎる」「腰の位置高い」「骨格が神」「脚が綺麗」「謎写真でも美しさは健在」「ポーズがおしゃれ」「セットアップが似合ってる」「髪型も可愛すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳元モー娘。「骨格が神」美脚眩しいミニスカ姿
◆田中れいな、美脚披露
田中は「ときめきファンファーレ今日もありがとうございました」と感謝を伝え、「いつもと違う写真撮りたくていろいろ撮ってみたけど、めっちゃ謎写真になった」と投稿。ミニスカートのセットアップからスラリと伸びる美しい脚を披露している。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「ミニスカ姿が可愛すぎる」「腰の位置高い」「骨格が神」「脚が綺麗」「謎写真でも美しさは健在」「ポーズがおしゃれ」「セットアップが似合ってる」「髪型も可愛すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】