anan史上初、VTuberが表紙に！ 「にじさんじ」との歩みを振り返る

近年、目覚ましい勢いで広がっているVTuber文化。初期から業界のトップを走り続け、数々の才能がひしめくバーチャルライバーグループ「にじさんじ」。ananとの歩みを、誌面ビジュアルで振り返ります。

バーチャルの世界から新時代の才能が続々登場

長きにわたり、“時代の顔”となるスターのみなさんにご登場いただいている弊誌。そんななか、近年現れた新しいスターの形がVTuber。VTuberとは「バーチャルYouTuber」の略称で、2Dや3Dの姿でライブ配信や動画投稿を行う活動者のこと。活躍の幅はYouTubeを飛び出し、TVCM、企業や自治体とのタイアップなどあらゆる分野に拡大中。

そんなVTuber界を牽引し続けているのが、2017年設立のエンタメ系スタートアップANYCOLOR（当時の社名は、いちから）が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」。国内外にライバーを150名以上抱え、多くのファンから熱狂的な支持を集めている。

「にじさんじ」ライバーが初めてanan誌面に登場したのは2022年。それから現在に至るまで、さまざまなテーマの特集で、撮り下ろし写真やインタビューを掲載。そのたびに大きな反響を巻き起こしてきた。そのコラボの歩みを、特集を振り返りつつ見てみよう。

What’s?

にじさんじ

ANYCOLORが運営するVTuberおよびバーチャルライバーグループ。名前の由来は“二次元と三次元をつなぐ”というコンセプトから。150名以上のライバー（配信者）が所属し、日々配信を行っている。ライブやアルバムリリース、CM出演など、活動は多岐にわたる。

でびでび・でびる：「にじさんじ」からの初登場はでびさま×ゲーム特集！

No.2285（2022年2月2日発売）／初めてananに登場した「にじさんじ」ライバーは、力を強くするため活動を始めた異世界の悪魔、でびでび・でびるさん（愛称は「でびさま」）。この号は創刊以来初の「ゲーム」特集、初×初のコラボとなった。ゲーム遍歴を語るインタビューもでびさま節全開！

葛葉（＆渋谷ハル）：anan史上初、VTuberが表紙に！

VTuberが初めて表紙を飾ったのは、ニートのゲーマー吸血鬼・葛葉さんと、同じく根っからのゲーム好きで、VTuber事務所Neo-Porteの運営兼所属タレント・渋谷ハルさんとの豪華コラボ。特集テーマは“ご自愛”。配信で多忙な二人のご自愛術が語られ、葛葉さんは当時お迎えしたばかりのワンちゃんに癒されていると愛情たっぷりに語ってくれた。

VOLTACTION：次なるトレンドを特集する号で夢を語ってくれた4人

No.2359（2023年8月2日発売）

毎年恒例の「NEXT」特集に、寄宿学校でつるんでいた4人で結成されたユニット・VOLTACTIONが登場！ 当時はデビュー1周年。座談会では、今後挑戦してみたいことを問われ「全米横断からの世界一周」「最後に47都道府県を回る」とビッグな夢が飛び出した。

ROF-MAO・壱百満天原サロメ：スペシャルエディション表紙＆バックカバーをジャック！

全面的なコラボが注目を集めた「トレンド大賞」特集。バラエティ『木10！ろふまお塾』も話題のユニット・ROF-MAOの撮り下ろし写真は、ビリビリ椅子に座っている点も話題に。本当のお嬢様に憧れる一般女性ライバー・壱百満天原サロメさんは、普段のトレンドキャッチ方法などを教えてくれた。さらにコラムページ「にじさんじニュース2023」も！

3SKM：チーム特集で3人の関係性を深掘り！

No.2413（2024年9月11日発売）

時代を象徴するチームの形に迫る特集に、“バーチャル横浜”を拠点に活動する3人が出演。座談会ではデビュー半年を迎えての想い、絆を感じた瞬間を和やかに語り合った。メンバーに宛てた直筆メッセージカードは、本人たちが選んだカードの絵柄も見どころ。

2時だとか：“熱狂”を生み出す4人がスーツ姿で堂々登場

「にじさんじ」ライバーで結成された4人組バンド・2時だとか。心を熱くするエンタメに迫る「熱狂のカタチ2025」の表紙に、クールな黒スーツ姿で登場！ “熱狂”をテーマにした一問一答に加え、「もし『2時だとか』が〇〇だったら？」という想像を繰り広げる空想座談会では、意外な一面やメンバー間の関係性も垣間見えた。

VOLTACTION：初のオフショットや「パンダカット」も！

2年前に登場したVOLTACTIONが、2nd Mini Albumリリース記念でカムバック、美麗な撮り下ろし写真でファンを魅了した。特集テーマの「チーム」＆アルバムテーマに関連して「恋」について聞くQ＆Aは、セラフさんのロングな回答も話題に。オフショットやananパンダとのカットを撮影したのは、VTuberとして誌上初！