70代・契約社員事務職男性「そんなに低いのかと、驚かれる」元正社員の2025年冬ボーナス予想
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、妻、長女
住まいの地域：関東地方
職種：事務／総務／人事／経理
雇用形態：契約社員
勤務年数：40年以上（正規雇用の期間含む）
世帯年収：本人150万円、配偶者0円
現預金：10万円、リスク資産：0円
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「7万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とあり、その理由として「会社全体としての水準が上がっているから」だと語っています。
ちなみにここ数年の冬ボーナスの推移は、毎年変わらず手取りで「額面で5万円」とのことです。
ボーナス額については、周囲からも「そんなに低いのかと、びっくりされる」ことがあると言います。
今回のボーナスは「日常生活費の補填（ほてん）」に使う予定とあり、「食費の足しにする。うまい刺身が食べたい」とささやかなぜいたくを楽しむつもりの様子。
最後に、「年をとると、給与を含めて年収がこんなにも下がる事があると、覚悟した方がよい」と投げかけられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：70代男性
同居家族構成：本人、妻、長女
住まいの地域：関東地方
職種：事務／総務／人事／経理
雇用形態：契約社員
勤務年数：40年以上（正規雇用の期間含む）
現預金：10万円、リスク資産：0円
「冬ボーナスは7万円予想。昨年よりも増えそう」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの70代の男性。定年後再雇用で契約社員として商社の事務職に従事。現在の職場には、正社員として雇用されていた期間も含めると「40年以上」勤務しているそうです。
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「7万円」と予想。金額は例年と比べて「増えそう」とあり、その理由として「会社全体としての水準が上がっているから」だと語っています。
ちなみにここ数年の冬ボーナスの推移は、毎年変わらず手取りで「額面で5万円」とのことです。
「そんなに低いのかと、びっくりされる」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」と投稿者。その理由については「正社員として働いていた現役時代と同じ業務を任されているから」とコメント。
ボーナス額については、周囲からも「そんなに低いのかと、びっくりされる」ことがあると言います。
今回のボーナスは「日常生活費の補填（ほてん）」に使う予定とあり、「食費の足しにする。うまい刺身が食べたい」とささやかなぜいたくを楽しむつもりの様子。
最後に、「年をとると、給与を含めて年収がこんなにも下がる事があると、覚悟した方がよい」と投げかけられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)