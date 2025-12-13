今年行きたい、横浜のクリスマスイベント！ 2位は初開催「みなとみらいクリスマスマーケット」、1位は？
All About ニュース編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜のイルミネーション・クリスマス」についてのアンケート調査を実施。この記事では、「2025年に行きたい横浜のクリスマスイベント」ランキングの結果を横浜ガイドが発表します。
「みなとみらい Christmas Market」は今年新たに始まったイベント。クリスマスシーズンの「ヨコハマミライト」で盛り上がるグランモール公園「美術の広場」で開催される、クリスマスマーケットです。
会場にはクリスマスの装飾が施されたヒュッテ（木製の小屋）が並び、クリスマスならではのスイーツやフード、グッズなどが販売されます。期間は12月25日まで。入場は無料です。
回答者からは、「クリスマスのグッズや食べ物がたくさん販売されていそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「クリスマスマーケットが雰囲気も含め、すごく好きだから」（30代男性／千葉県）、「華やかでキレイなライトアップを楽しめる」（50代女性／神奈川県）という声が上がっています。
「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」は、横浜赤レンガ倉庫がドイツにゆかりがあることから、本場ドイツのクリスマスマーケットの雰囲気を感じられるイベントとして2010年に始まりました。
クリスマスマーケットの象徴でもあるヒュッテ（木の小屋）をはじめ、会場の装飾などをクリスマスマーケット発祥の地・ドイツから取り寄せ、本場さながらの世界観を表現しています。
毎年、来場者の注目を集める、本物のモミの木を使用した巨大クリスマスツリーはその高さが約12メートルと過去最大になり、さらに迫力を増しました。
メイン会場内には約60店舗の飲食・物販ブースが集結。クリスマス気分を盛り上げるシチューやホットココアなどのグルメが楽しめます。期間は12月25日まで。巨大クリスマスツリーがあるメイン会場への入場は有料となります。
2025年は横浜赤レンガ倉庫の玄関口に位置する新港中央広場に新エリアが登場。こちらもクリスマスツリーやイルミネーションが点灯し、ヒュッテが並びます。入場無料なので訪れてみては。
※回答者のコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：74人、30代：87人、40代：55人、50代：28人、60代：4人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)
