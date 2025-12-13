愛知の人気カフェ「大須の森カフェ コダマ」の公式Instagramは12月11日に投稿を更新。無期限休業を報告しました。（サムネイル画像出典：「大須の森カフェ コダマ」公式Instagramより）

「心からお悔やみ申し上げます」

同アカウントは「いつも当店をご利用いただき、誠にありがとうございます。　昨日、大須の森カフェコダマ および Caffeアドリア のオーナーが急逝いたしました。両店舗はオーナーが中心となり運営していたため、現状ではすぐに営業を続けることが難しい状況です。そのため、誠に残念ではございますが、両店舗とも当面の間、無期限で休業 とさせていただきます」と報告。

「個別でのご連絡が難しい状況のため、こちらの投稿をもってお知らせとさせていただきます」ともつづられており、突然の訃報に驚く声とオーナーを悼む声が広がっています。

コメントでは、「心からお悔やみ申し上げます」「オーナーはとても素敵な方でした」「これまで素敵な思い出を届けてくださって、本当にありがとうございました」「体調壊されませんよう気をつけてください」「大変な中お知らせくださりありがとうございます」「とても気遣いのできる方でした」「また再開されましたら必ず行きます」「いつか営業再開した際は是非、伺わせて頂きます！」との声が集まりました。

ジブリ愛が詰まったカフェ

同アカウントは、10日まではヴァイオリンが壁に飾られているショットや、店内のジブリ作品などを投稿していました。ジブリ愛が詰まった独特な世界観が魅力で、愛知の中でも人気カフェであることがうかがえます。(文:鎌田 弘)