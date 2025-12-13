◆ラグビーリーグワン１部▽第１節 東京ベイ３３―２８神戸（１３日・ノエビアスタジアム神戸）

ラグビー・リーグワンの５季目が開幕し、昨季３位の神戸が昨季２位の東京ベイと接戦の末、５点差で敗れた。

前半３３分、ロックのブロディ・レタリックの突破から、新加入のニュージーランド代表ＣＴＢアントン・レイナートブラウンがパスを受け、そのままインゴールへ運んだ。さらにＳＯ李承信主将がＰＧを３本成功させ、１６―１５でリードのまま折り返した。

しかし、後半からは８個の反則を犯し、失速。２８―２８で迎えた後半３０分に、東京ベイのＷＴＢ木田晴斗に約５０メートルを独走され、勝ち越しのトライを奪われた。李主将は「接点での反則でチャンスを手放してしまったのが今日の結果にあらわれていると思う」と受け止めた。

この日はリーグワン開幕以降、ホストゲーム最多となる２万２０７人を記録した。後半から出場し、反則で一時退場となった、ニュージーランド代表フランカーのアーディ・サベアは２年ぶりの神戸での試合に「これだけの観客に囲まれて、たくさんの方々がサポートしてくれているにも関わらず勝ちを奪い取ることができなかったのは痛い。来週の試合でかますために準備していきたい」と決意した。次戦は２１日、三重（旧ホンダ）と三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿で対戦する。