今田耕司会長の“アローン会”に待望の新人、岡村隆史が抜けたあと空席だった4人目は…
タレントの今田耕司（59歳）が、12月13日に公開された自身のYouTubeチャンネルの動画で、芸能界の独身者で構成される“アローン会”に待望の新人が加入したことを明かした。
今田を会長とし、チュートリアル・徳井義実、ピース又吉直樹らで構成されている独身芸能人の集まり“アローン会”は、ナインティナイン・岡村隆史が抜けた後、長らく3名だけだったが、今田が「ついに新メンバーを紹介します」と他のメンバーに報告する。
その後、今田と舞台「正偽の芸能プロダクション」（2023年）で共演した男性ブランコ・平井まさあきと飲んだときに、又吉が「彼、いいんじゃないですか？」と進言があったという。又吉によると「品がある感じ」がよかったとのこと。
平井自身は、恋人もいないが女性に興味はあると話し、「下北沢に住んでいるっていうのもあって、友だちもいて、コミュニティはいっぱいあって出会いは多い」が、大人数での出会いはあるものの2人だけで女性を誘うことがなかったと、これまでの経験を語った。
