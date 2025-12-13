a flood of circle・佐々木亮介、弾き語りツーマンイベント＜“雷よ静かに轟け”浅草フランス座演芸場東洋館 第十二夜＞に日食なつこ出演決定
a flood of circle・佐々木亮介が、2026年3月25日に開催する弾き語り2マンシリーズ＜“雷よ静かに轟け”の第十二夜＞に日食なつこが出演することを発表した。
イベント会場は映画『浅草キッド』の舞台ともなった『浅草フランス座演芸場東洋館』。これまでに中田裕二、NakamuraEmi、奇妙礼太郎、古市コータロー、小山田壮平、詩人・御徒町凧、中村一義（Acoustic set with 三井律）、TOSHI-LOW（BRAHMAN, OAU）、橋本絵莉子、山口洋（HEATWAVE）、春風亭昇羊が出演し、全公演ソールドアウト。
本日よりオフィシャル先行の受付を開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。
■＜“雷よ静かに轟け”浅草フランス座演芸場東洋館 第十二夜＞
日程：2026年3月25日（水）
会場：浅草フランス座演芸場東洋館
開場 / 開演：19:00 / 19:30
チケット前売り：\4,800
ゲスト：日食なつこ
▼オフィシャル先行：12月13日（土）21:00〜12月21日（日）23:59
https://w.pia.jp/s/sasakiryosuke26afocoss/
■アルバム『夜空に架かる虹』
2025年11月12日（水）発売
・通常盤（CDA）▶TECI-1845 / 定価：\2,750（税込）
・テイチクオンライン限定盤（CDA＋BD+ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー）▶TEI-337 / \10,000（税込）
▼収録内容
CD：
1.夜空に架かる虹
2.KILLER KILLER
3.ASHMAN
4.マイ・モーターサイクル・ダイアリーズ
5.モモちゃんのブルース
6.SNAKE EYES BLUES
7.キメラファンク（FLY! BABY! FLY!）
8.ルカの思い出
9.全治
BD：
2025.6.13 「a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース」Zepp DiverCity TOKYO
01.WILD BUNNY BLUES/ 野うさぎのブルース
02.Dancing Zombiez
03.ファスター
04.I’M FREE
05.D E K O T O R A
06.11
07.Eine Kleine Nachtmusik
08.Honey Moon Song
09.ひとさらい
10.ベイビーブルーの星を探して
11.世界は君のもの
12.理由なき反抗 (The Rebel Age)
13.キャンドルソング
14.プシケ
15.シーガル
16.ゴールド・ディガーズ
17.虫けらの詩
18.屋根の上のハレルヤ
En.1 KILLER KILLER
En.2 花
En.3 月夜の道を俺が行く
グッズ：ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー(約10cm)
※商品情報詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/
◾️＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
日程：2026年1月18日（日）
会場：渋谷 Spotify O-EAST
開場/開演： 15:45開場 / 16:30開演（オールスタンディング）
ゲスト：The Birthday（クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ）
w.o.d.
SIX LOUNGE
ビレッジマンズストア
TASOGARE BUDDY（藤井一彦 with ウエノコウジ）
Large House Satisfaction
