a flood of circle・佐々木亮介が、2026年3月25日に開催する弾き語り2マンシリーズ＜“雷よ静かに轟け”の第十二夜＞に日食なつこが出演することを発表した。

イベント会場は映画『浅草キッド』の舞台ともなった『浅草フランス座演芸場東洋館』。これまでに中田裕二、NakamuraEmi、奇妙礼太郎、古市コータロー、小山田壮平、詩人・御徒町凧、中村一義（Acoustic set with 三井律）、TOSHI-LOW（BRAHMAN, OAU）、橋本絵莉子、山口洋（HEATWAVE）、春風亭昇羊が出演し、全公演ソールドアウト。

本日よりオフィシャル先行の受付を開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。

■アルバム『夜空に架かる虹』

2025年11月12日（水）発売 ・通常盤（CDA）▶TECI-1845 / 定価：\2,750（税込）

・テイチクオンライン限定盤（CDA＋BD+ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー）▶TEI-337 / \10,000（税込） ▼収録内容

CD：

1.夜空に架かる虹

2.KILLER KILLER

3.ASHMAN

4.マイ・モーターサイクル・ダイアリーズ

5.モモちゃんのブルース

6.SNAKE EYES BLUES

7.キメラファンク（FLY! BABY! FLY!）

8.ルカの思い出

9.全治 BD：

2025.6.13 「a flood of circle Tour 2024-2025 “WILD BUNNY BLUES/野うさぎのブルース」Zepp DiverCity TOKYO

01.WILD BUNNY BLUES/ 野うさぎのブルース

02.Dancing Zombiez

03.ファスター

04.I’M FREE

05.D E K O T O R A

06.11

07.Eine Kleine Nachtmusik

08.Honey Moon Song

09.ひとさらい

10.ベイビーブルーの星を探して

11.世界は君のもの

12.理由なき反抗 (The Rebel Age)

13.キャンドルソング

14.プシケ

15.シーガル

16.ゴールド・ディガーズ

17.虫けらの詩

18.屋根の上のハレルヤ

En.1 KILLER KILLER

En.2 花

En.3 月夜の道を俺が行く

グッズ：ブルースくん・ぬいぐるみキーホルダー(約10cm)

※商品情報詳細：https://www.teichiku.co.jp/artist/a-flood-of-circle/

◾️＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞ 日程：2026年1月18日（日）

会場：渋谷 Spotify O-EAST

開場/開演： 15:45開場 / 16:30開演（オールスタンディング）

ゲスト：The Birthday（クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ）

w.o.d.

SIX LOUNGE

ビレッジマンズストア

TASOGARE BUDDY（藤井一彦 with ウエノコウジ）

Large House Satisfaction