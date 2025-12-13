SPYAIR、TVアニメ『勇者刑に処す』主題歌に新曲「Kill the Noise」が決定。「聴く人の背中を押せるような、僕ららしい1曲になりました」
SPYAIRが、1月3日より放送開始するTVアニメ『勇者刑に処す』の主題歌に新曲「Kill the Noise」が起用されたことを発表した。
本アニメは、「カクヨムアワード2020」「次にくるライトノベル大賞2021」「このライトノベルがすごい！2023」等、数々の賞を受賞した電撃の新文芸の人気小説が原作のアニメ。
主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す”の世界観を表現した楽曲だという。緊張感あふれる展開の中にも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められているとのこと。「Kill the Noise」が“懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦い”を、よりドラマチックに彩る。
本日開催された先行上映イベント内にて、放送・配信情報の他にも様々な新情報が解禁。新たに公開となったメインPVでは、本日解禁された新キャラクターであるライノーとフレンシィ・マスティボルトを含むキャラクター達のボイスが聴けるほか、SPYAIRが歌う主題歌「Kill the Noise」の音源も初公開しているので、ぜひチェックしてほしい。
◾️SPYAIR コメント
バトルシーンに映える疾走感のあるビートと、罪を背負った者たちの心情に寄り添う重厚なサウンドに、“罪と罰”をテーマにアニメの世界観に沿った言葉をのせ制作した楽曲です。ヘヴィかつシリアスな楽曲でありながらも、聴く人の背中を押せるような、僕ららしい1曲になりました。タイトルには、まわりの「雑音」や自分の中に生まれる「迷い」を断ち切る、という意味を込めています。クオリティの高い映像と相まることで、カッコ良さが一層高まる「Kill the Noise」にご期待ください！
なおSPYAIRは、2026年1月の仙台・東京での＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞振替公演を経て、2月より新曲「Kill the Noise」を携えてのワンマンツアー＜SPYAIR TOUR 2026＞を全国13都市開催する。
◾️TVアニメ『勇者刑に処す』
▼放送情報
2026年1月3日（土）より全国28局にて順次放送開始！初回は60分拡大SP！
第2話以降は1月15日より毎週木曜放送！
※一部エリアは放送開始日が異なります。
TOKYO MX
1月3日（土）22:00〜23:00
1月8日（木）21:00〜22:00（再放送）
1月15日以降 毎週木曜22:30〜23:00
関西テレビ
1月3日（土）27:45〜28:45
1月8日（木）26：00〜27:00（再放送）
1月15日以降 毎週木曜25:45〜26:15
ＢＳ日テレ
1月3日（土）23:00〜24:00
1月8日（木）27:00〜28:00（再放送）
1月15日以降 毎週木曜25:00〜25:30
AT-X 1月9日（金）22:30〜
【リピート放送】毎週（火）10:30 / 毎週（木）16:30
テレビユー福島 1月8日（木）25:57〜 1月15日以降 毎週木曜24:59〜
長野放送 1月8日（木）25:35〜
ミヤギテレビ 1月8日（木）25:29〜
琉球放送 1月8日（木）26:00〜
テレビ新広島 1月8日（木）25:50〜
秋田朝日放送 1月8日（木）25:56〜 1月15日以降 毎週木曜25:50〜
青森放送 1月8日（木）25:54〜
ＲＫＢ毎日放送 1月8日（木）25:59〜
長崎国際テレビ 1月8日（木）26:04〜
チューリップテレビ1月8日（木）26:26〜 1月15日以降 毎週木曜26:22〜
テレビ静岡 1月8日（木）26:20〜
大分放送 1月8日（木）26:26〜
メ〜テレ 1月8日（木）26:36〜 1月15日以降 毎週木曜26:30〜
テレビ山口 1月8日（木）26:30〜
IBC岩手放送 1月8日（木）26:58〜
四国放送 1月8日（木）27:07〜
新潟放送 1月9日（金）25:53〜
あいテレビ 1月9日（金）25:53〜
テレビ山梨 1月9日（金）26:55〜
テレビユー山形 1月10日（土）24:28〜 1月17日以降 毎週土曜24:58〜
福井テレビ 1月10日（土）25:15〜
日本海テレビ 1月10日（土）26:00〜
鹿児島放送 1月10日（土）26:30〜
HTB北海道テレビ 1月11日（日）25:45〜
▼配信情報
Prime Video 1月3日（土）22:00〜 第2話以降は1月15日より毎週木曜 22:30〜
その他サイト 1月6日（火）22:00〜 第2話以降は1月18日より毎週日曜 22:30〜
・見放題サイト
dアニメストア、ABEMA、niconico(ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、U-NEXT、アニメ放題、Lemino、DMM TV、FOD、バンダイチャンネル、Hulu、TELASA（見放題プラン）、J:COM STREAM、milplus（見放題パックプライム）、Netflix、カンテレドーガ、TVer
・都度課金サイト
HAPPY!動画、ビデオマーケット、music.jp
※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。
▼イントロダクション
ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』は、《勇者》という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。2020年10月から小説投稿サイト「カクヨム」にて連載がスタートし、2021年9月にKADOKAWA（電撃の新文芸）より単行本第1巻（イラスト・めふぃすと）が刊行された。
本作は「カクヨムアワード2020」カクヨムユーザー賞【ユーザー推薦部門】第1位、「次にくるライトノベル大賞2021」【総合部門】第2位、「このライトノベルがすごい！2023」（宝島社刊）【単行本・ノベルズ部門】第3位【総合新作部門】第5位（※単行本作品としては新作1位）を次々と獲得。待望のTVアニメ化が決定した。
懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦いが幕を上げる――。
▼ストーリー
勇者とは、この世で最悪の刑罰である。
大罪を犯した者が「勇者」となり、魔王と戦う刑罰を科されるのだ。
殺されようとも蘇生され、死ぬことすら許されない。
勇者刑に処された元聖騎士団長のザイロ・フォルバーツは、
性格破綻者たちで構成された懲罰勇者部隊を率い、戦いの最前線を駆け抜けていた。
過酷な状況の中、ザイロは最強の生体兵器の一人、
剣の《女神》テオリッタに出会う。
「敵を殲滅した暁には、この私を褒め讃え……そして頭を撫でなさい」
生き抜くため、自らを陥れた者へ復讐を果たすため――。
《女神》と契約を交わしたザイロは、
絶望的な世界で熾烈な闘争と陰謀の渦中に身を投じていく。
▼スタッフ
原作:ロケット商会(電撃の新文芸/KADOKAWA刊)
原作イラスト:めふぃすと
監督:郄嶋宏之
シリーズ構成・脚本:猪原健太
助監督・クリーチャーデザイン:中小路佳毅
キャラクターデザイン:野田 猛
世界観設定:池 信孝
プロップデザイン:須川康太
エフェクトデザイン:光田史亮
メインアニメーター:須川康太、式地 幸喜、黒崎隼人、平林 航、土井田竜健
美術監督:渡辺悠祐
色彩監督:梅崎ひろこ
撮影監督:関谷能弘
3DCG:ENGI
2Dグラフィック:登坂真理菜(画狂)
編集:小口理菜
音響監督:森田祐一
音響制作:株式会社ビッドグルーヴプロモーション
音楽:滝澤俊輔(TRYTONELABO)
アニメーションプロデューサー:増尾将史
アニメーション制作:スタジオKAI
製作:勇者刑に処す製作委員会
主題歌：SPYAIR「Kill the Noise」
▼キャスト
ザイロ・フォルバーツ：阿座上洋平
テオリッタ：飯塚麻結
パトーシェ・キヴィア：石上静香
ドッタ・ルズラス：堀江 瞬
ベネティム・レオプール：土岐隼一
ノルガユ・センリッジ：上田燿司
タツヤ：松岡禎丞
ツァーヴ：福島潤
ジェイス・パーチラクト：千葉翔也
ニーリィ：日笠陽子
ライノー：中村悠一
フレンシィ・マスティボルト：大西沙織
▼公式情報
TVアニメ『勇者刑に処す』公式サイト https://yushakei-pj.com/
『勇者刑に処す』作品公式X https://x.com/yushakei_PJ
『勇者刑に処す』作品公式TikTok https://www.tiktok.com/@yushakei_pj
■＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞振替公演
2026年1月17日 宮城・仙台PIT
2026年1月20日東京・Zepp Haneda (TOKYO)
※2025年6月の振替公演
◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞
◆Live House Series 2026年
2月14日（土）Yokohama Bay Hall
2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM
2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO
2月28日（土）金沢Eight Hall
3月1日（日）新潟LOTS
3月7日（土）松山WstudioRED
3月8日（日）高松MONSTER
チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026
◆HALL Series 2026年
3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21
3月29日（日）大阪・オリックス劇場
4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール
4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館
5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA
▼オフィシャル先行予約受付中
https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/
