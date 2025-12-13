Galileo Galileiが、2025年3月15日に東京ガーデンシアターで開催したワンマンライブ＜あおにもどる＞の模様を期間限定で配信することを発表した。

Galileo Galileiは2025年3月5日に、これまで発表してきた楽曲に新たなアレンジを施して再録音した13曲に新曲1曲を加えた全14曲を収録したアルバム『BLUE』をデジタルリリース。そして、3月15日に東京ガーデンシアターでアルバム『BLUE』と連動するワンマンライブ＜あおにもどる＞を開催した。ステージでは懐かしい楽曲の数々も演奏され、バンドの過去と未来の邂逅がステージで表現されたという。その日限りの貴重な一夜が、年末年始に期間限定で配信される。

チケットは本日21時より受付開始しているので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「Galileo Galilei 『あおにもどる』 Live at 東京ガーデンシアター」 配信期間：2025年12月27日（土）19:00 〜 2026年1月4日（日）23:59

チケット価格： ￥3,500（税込）

チケット購入：https://eplus.jp/galileogalilei/st/

チケット販売期間：2025年12月13日（土）21時〜2026年1月4日（日）19：00まで ▼セットリスト

01.スワン

02.ロンリーボーイ

03.Jonathan

04.バナナフィッシュの浜辺と黒い虹

05.老人と海

06.サークルゲーム

07.管制塔

08.ウェンズデイ

09.ブルース

10.kite

11.山賊と渡り鳥のうた

12.僕から君へ

13.ホームラン（BBHF）

14.嵐のあとで

15.くそったれども（アコースティック ver.）

16.ありがとう、ごめんね

17.カンフーボーイ

18.Blue River Side Alone

19.青い栞

20.オフィーリア

21.汐

22.青い血

23.星を落とす

24.Sea and The Darkness II（Totally Black）

25.あおにもどる

26.SPIN!

27.あそぼ

28.恋の寿命

29.稚内

◾️＜Galileo Galilei Tour 2026 “NAKED HERO”＞ 2026年5月10日（日）札幌 cube garden（17:00/17:30）

2026年5月14日（木）大阪 BIGCAT（18:00/19:00）

2026年5月17日（日）横浜 KT Zepp Yokohama（17:00/18:00）

2026年5月19日（火）福岡 DRUM Be-1（18:00/18:30）

2026年5月21日（木）広島 LIVE VANQUISH（18:00/18:30）

2026年5月23日（土）名古屋 NAGOYA CLUB QUATTRO（17:00/18:00）

2026年5月26日（火）仙台 darwin（18:00/18:30） ▼チケット

オールスタンディング（KT Zepp Yokohama公演のみ2階指定席あり）

前売り：6,500円（スタンディング）

2階指定席：7,000円（KT Zepp Yokohama公演のみ）

※小学生以上有料 ▼チケット販売リンク

FC先行（抽選）受付

https://www.galileogalilei.jp/feature/NAKEDHEROfc1

受付期間：〜12月14日（日）23:59