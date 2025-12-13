“自称 日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、ミニ丈チャイナドレスからほっそり美脚披露「脚長すぎて二度見」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/12/13】フリーアナウンサーの堀江聖夏が12月13日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のチャイナドレスから美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】“日本一強い”32歳美人アナ「二度見した」チャイナドレスから圧巻美脚
堀江アナは「瓦割りイベントで、まさかの結果に…」とコメントし、大阪で行われたごきげん祭りで瓦割りをする姿を投稿。薄紫のミニ丈チャイナドレスから、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎて二度見」「スタイル抜群」「かっこいい」「ハイヒールで瓦割りって神業」「綺麗で強いの最高」「立ち姿が美しい」といったコメントが寄せられている。堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は2025年12月13日現在、30万以上の「いいね！」を記録している。（modelpress編集部）
◆堀江聖夏アナ、美脚披露
◆堀江聖夏アナの投稿に反響
