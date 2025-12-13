COPESが、自主企画＜PUZZLE piece 4＞を2026年2月27日に東京・新代田FEVERで開催することを発表した。

＜PUZZLE＞は、COPESが2023年から毎年行っている自主企画。前回はLONGMANが出演し、今回はバックドロップシンデレラをゲストに迎えてツーマンライブが行われる。

チケットは、12月13日21時よりフィシャル抽選先行を開始。また学割チケットも用意されており、各種チケットはぴあにて販売中だ。

◾️＜COPES presents 『PUZZLE piece 4』＞ 2026年2月27日（金）東京・新代田FEVER w/ バックドロップシンデレラ ▼チケット

一般チケット：3,500円（税込 / D代別）

学割チケット：2,500円（税込 / D代別） ・オフィシャル抽選先行（チケットぴあ）：https://w.pia.jp/t/copes-puzzle-piece/

12月13日（土）21:00〜12月21日（日）23:59 まで

・一般発売：2026年1月17日（土）10:00 発売開始