これぞ、脱・昭和！【40・50代のイメチェン】は「若見えこなれボブ」が大当たりかも♡

動きのつけ方や毛量調整で表情が変わるボブは、今っぽさを取り入れやすく、若見えを狙いたい人にもおすすめです。重さを残すだけではなく、レイヤーや質感で自然な軽さが出るのも魅力。ここでは、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、若見えこなれボブをご紹介します。

まろやかブラウンのレイヤーボブ

まろやかなブラウンをベースにしたレイヤーボブ。トップは毛先を内へ入れて丸みを作り、ベースはくるんと外ハネに。ほどよい段差がくびれにつながり、ボブのまとまりはキープしつつ軽やかなシルエットに。ブラウンの柔らかい艶が落ち着きを添え、派手さを抑えた今っぽい雰囲気に仕上がっています。

くすみ感が絶妙◎ オリーブベージュのレイヤーボブ

赤みを抑えたオリーブベージュが印象的なレイヤーボブ。くすみによって透明感が増し、落ち着きの中に華やかさがほんのり漂います。ベースはぷつっとラインを残して肩で外ハネにし、トップは毛束をゆるく動かしてふわっと軽さを演出。マットな質感とベージュの柔らかさが肌になじみ、無理なく今っぽく見せられます。

明るめベージュが映える切りっぱなしウェーブボブ

明るめベージュを合わせた切りっぱなしのウェーブボブ。外ハネをベースにゆるい曲線を重ねることで、カジュアルな中にも女性らしさを残したデザインになっています。オイルでサラッと整えるだけでも動きが生き、毛束感が大人の抜け感を演出。ラフすぎず甘すぎない絶妙なバランスが魅力です。

柔らかな毛流れが際立つ暖色ブラウンのレイヤーボブ

暖色ブラウンの艶がふわっと映えるレイヤーボブ。全体がひし形に整い、顔まわりの印象もすっきり。ベースは前方向へ流れるように作られているため、スタイリングしやすく、軽いアイロンワークだけで形が決まりそうなのも魅力。柔らかさと品の良さを同時に叶えるデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@ryokonishi_ways様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里