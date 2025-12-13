「佐藤健はどこに向かっているんですか？」佐藤健が回答
俳優の佐藤健（36歳）が、12月11日に公開された自身の公式YouTubeチャンネルの動画で、「佐藤健はどこに向かっているんですか？」という質問に答えた。
佐藤健と神木隆之介がドラマ「グラスハート」のロケ地巡りをしていく中で、神木が佐藤に「佐藤健はどこに向かっているんですか？ どこを目指してます？」と人生の目標についてたずねる。
佐藤は「それはもう、とにかく日本のエンタメを日本以外の国でも当然のように見られるようにしたい。当たり前のようにそれを実現するためには、やっぱり今はNetflixを筆頭とした配信プラットフォームが大事だなと思いますけども」と答える。
また、佐藤は「どんどんさ、みんなさ、長い動画見られなくなってってるじゃない？ 俺、その意味すごい分かるのよ。TikTokとかさ、インスタとかで動画流れてくるけどさ。退屈な時間が1秒あったらもう飛ばす。やっぱその流れってのは止められないし、ヒットしてるなって思うコンテンツも毎秒、毎秒面白いみたいなものになってるなとも思うし。俺らの周りってドラマとかを常に見てる人たちがどうしても多いじゃん。でもやっぱ世間を見渡した時にそうでもなくて、映画館行くのって1年に1回とかだけ、『正直夜やってるドラマはあんま見たことないです』みたいな人って全然珍しくないというか、むしろそっちの方が多いんじゃないかっていう。そういう人達が食いついて見られるものを作らないと」と思っていると語った。
