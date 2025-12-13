グラビアアイドル・髙野真央（22）が12月8日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。



【写真】さすがのボリューム！シンプル衣装が逆にメリハリを際立たせてる

今年3月にグラビアデビュー。同誌では初の表紙登場となった。



撮影は福岡で行った。自身のインスタグラムにオフショットなども掲載。たっぷりと迫力のあるボディと引き締まったウエストを見せつけた。直球の衣装だけでなく、胸元が大きく開いたぴったりボディスーツ姿など“変化球”も披露した。「とにかく福岡グルメたくさん食べたロケでした」と振り返った。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。今年1年を「『怒濤（どとう）』という言葉が一番近いですね。去年の自分には、今の自分の状況はまったく想像できていなかったと思います」と評した。「就職じゃなくてこっちの道を選んで、本当に良かったなと感じています」と“人生の岐路”についても語っている。



同号ではほかに#ババババンビ（宇咲、神南りな、近藤沙瑛子、小鳥遊るい、岸みゆ）、都丸紗也華、花城奈央＆渚のん、星野琴、宮越虹海も登場している。



（よろず～ニュース編集部）