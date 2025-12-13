Ä¹¿¹ÍÚÆî¤¬2´§¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë ¡ª Æ±¶¿¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¤Î±éµ»¤¬»É·ã¤Ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡×¡ÚÁ´ÆüËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡Û
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿¡ÖÁ´⽇ËÜ¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª⼿¸¢¡×¤¬13Æü¡¢ÅìµþÃ¤Ì¦¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò500m¤ÏÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê23¡¢¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬1500m¤ËÂ³¤2´§¡£ÃË»Ò500m¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¡Ê22Ç¯¡ËÂåÉ½¤ÎµÆÃÓ¹ÌÂÀ¡Ê28¡¢¼Ò²ñ°åÎÅË¡¿Í ·Ã¿Î²ñ¡Ë¤¬À©¤·¤¿¡£
¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Þ¤Ç100Æü¡¡³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä
¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÏÃË»Ò¤¬¡Ö4ÏÈ¡×¡¢½÷»Ò¤¬¡Ö5ÏÈ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ÇÃË»Ò¤¬»Ä¤ê1ÏÈ¡¢½÷»Ò¤Ï2ÏÈ¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë¡£
½÷»Ò¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏîµÊË¡Ê26¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¹õÀîµ±⾐¡Ê25¡¢¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¹¿¹¤ÏÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£500m¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹õÀî¤òÍÞ¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
Ä¹¿¹¤Ï¡Ö»Ä¤ê2¼þ¡¢»Ä¤ê2¼þ¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é·è¾¡¤ÏÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤±¤¿¡×¤È¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤â¡£¸ÞÎØÁª¹Í²ñ¤Ç¤Î2´§Ã£À®¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ó¤ÀÃæ¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¡¢3´§¤¬¤«¤«¤ë1000m¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡ÊËÌµþ¸ÞÎØ8°ÌÆþ¾Þ¤Î¡ËµÆÃÓ½ãÎé¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤ÎÄ¹¿¹¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂç³Ø»þÂå¤È¤Ï°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç»þÂå¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹½÷»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡¢¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥¯¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ä¹¿¹¡£Á°½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê4¡Á6Æü¡¢Ì¾¸Å²°¡Ë¤ÎºäËÜ¤Î±éµ»¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤ÇÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¤Èº£Âç²ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹¿¹¤Ï¿Íµ¤ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¤Î½êÂ°¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ºî¤ê¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²ñ¼ÒÆþ¤ë¤Þ¤ÇÎÁÍý·Ð¸³¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤È°ì¿Í¤ÇÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤È¤Ï°ã¤¦½é¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤ß¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢500m¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿1500m¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÏÄ¹¿¹¤¬Í¥¾¡¡£ÃË»Ò¤Ï¥é¥¹¥È1¼þ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¼º³Ê¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÎã¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£¤½¤ÎºÆ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¼º³Ê¼Ô½Ð¤ëÇÈÍð¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¾¾ÎÓÍ¤ÏÁ¡Ê23¡¢¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡£2ÆüÌÜ¤Ï»Ä¤ê¤Î1000m¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½¤¬Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
