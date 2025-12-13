¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¡¢Íê¤à¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¡ª¿··¿¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡×¤¬¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤·ï
¥¹¥Ð¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¥ì¥¬¥·¥£¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Åö½é¤è¤ê³¤³°»Ô¾ì¸þ¤±¤ò°Õ¼±¤·ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡£
Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ö¹â¹â¤á¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢»ÅÍÍ¤Ç¡¢Éý¹¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë¤Ï2021Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¡Ä¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀèÆü¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¿··¿¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¡£¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÉý¹¤¤Í¥°ÌÀ¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤µ¤»¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê1Âæ¤Ç¤·¤¿¡£
¢¥¥ª¥Õ¥í¡¼¥É»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ð¥ë¤Î¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¥¹¥Ð¥ë¡Ë
¢£¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹
¢¥ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥í¥°´¶¡ÜÌµ¹ü´¶¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤ÏµÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¢¥¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È·øÏ´¤ÊÂ²ó¤ê¤¬¡¢Ìµ¹ü¤Ç¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹
¥¹¥Ð¥ë¡¦¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹ñÆâ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï2021Ç¯¤Î¥â¥Ç¥ë¤òºÇ¸å¤ËÀ¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤»Ù»ý¤òÆÀÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¸þ¤±¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤³¤Î¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·øÏ´¤ÊÂ²ó¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤á¤Î¼Ö¹â¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÌµ¹ü¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÎÂçÈ¾¤¬¡¢¶áÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¥¢¥Ê¥í¥°´¶¡ÜÌµ¹ü´¶¤¬µÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤Î¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¿åÊ¿ÂÐ¸þ4µ¤Åû¤Î¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢2.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ260ps¤ò¼Â¸½¤·¡¢½½Ê¬¤ÊÁöÇËÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥³°ÁõÉô¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥×¥í¥Æ¥¯¥¿¡¼¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¥°¤Ê¤É¤â¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤Ç¤¹
¢¥¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥·¡¼¥ó¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¡¢¥ê¥¢¤Ë¤Ï2Âæ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥Ð¥¤¥¯¤â
¢£Ìµ¹ü¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê°ìÌÌ¤â
¢¥±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ï2Âæ¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹
¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë±Ç¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤âÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Ï12.1¥¤¥ó¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¡¢12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë±Æ¶Á¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£»ëÇ§À¤ÎÎÉ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾è¤ê¼ê¤´¤È¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ìµ¹ü¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ê°ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Á´Ä¹Ìó4874mm¡£¹ñÆâ»ÅÍÍ¼Ö¤ÎºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ´Ä¹Ìó4870mm¤È¡¢¤½¤¦Âçº¹¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î³ÑÄ¥¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¡¢ÀÑºÜÀ¤ÏÍÚ¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë»È¤¤¾¡¼ê¤Î¹¤µ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¹¥Ð¥ëÃ´Åö¼Ô
¢¥¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¡ª¡ª
¡Ä¡Äµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Î¥¹¥Ð¥ë¥Ö¡¼¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê½¾Íè¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ÌÌ¤Ç¹â¤á¤¿
¡Ö¤¤¤ÄÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜ²¼2026Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Î¤ß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ÄÇ°¤ÊÊÖÅú¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£
¢¥¡Ö¥¹¥Ð¥ë¤µ¤ó¡¢¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¢Íê¤à¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¡ª¡×
Æ±ÍÍ¤Î¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¤ä¤äÈè¤ìµ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¤Æµ¡Ç½Åª¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥¦¥±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ûÂ¸¤Î¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡¢¤³¤Î¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¤ò¿¿»÷¤Æ¥«¥¹¥¿¥à¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Û¤É¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¡£¥¹¥Ð¥ë¤ÎÊý¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¿··¿¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ë¥À¥Í¥¹¡¢Íê¤à¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾¾ÅÄµÁ¿Í¡Êdeco¡Ë¡ä
¾¾ÅÄµÁ¿Í¡ÃÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¦decoÂåÉ½¡£¼ñÌ£¤ÏÎ¹¹Ô¡¢¼ò¡¢ÎÁÍý¡ÊÄ´Íý¡¦¿©¤Ù¤ë¡Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢²¹Àô¡¢¥¯¥ë¥Þ¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¡£¥¯¥ë¥Þ¡¦¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾®·¿¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¡£ÂæÏÑ¤Ë¾Ü¤·¤¯¡ØÂæËÌ°Ê³°¤ÎÂæÏÑ¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê°¡µª½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦ÂæÏÑ¡Ù¡Ê¸¼¸÷¼Ò¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÃø½ñÂ¿¿ô
