¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Î°õ¾Ý¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢°Õ³°¤Ê³ØÎò¤ò»ý¤ÄÇÐÍ¥¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ú¤ä¤«¤Ê·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤Î³ØÎò¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î27¡Á28Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¹â³ØÎòÇÐÍ¥¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¹â³ØÎò¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÇÐÍ¥¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤Ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ò4Ç¯¤ÇÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£1·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¤³¤Á¤éÍ½È÷¼«±Ò±ÑÍºÊä?!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÊÙ¶¯½ÐÍè¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿Ê¡²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â³ØÎò¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÆÁÅç¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¤¬¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¤ò¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï¤Î¶ÇÀ±³Ø±à¤Ç²á¤´¤·¡¢1988Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤¹¤°¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Âç¤Îº«Ãî¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ø¹áÀî¾ÈÇ·¤Îº«Ãî¤¹¤´¤¤¤¼!¡Ù¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥Þ¥¥êÀèÀ¸¡×¤ËÊ±¤·¤Æº«Ãî°¦¤ò¸ì¤ë»Ñ¤¬Âç¿Íµ¤¤Ë¡£2026Ç¯2·î20Æü¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÅìÂçÂ´¶È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡Ö²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅìµþÂç³Ø¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿µÜºê¸©¡Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹â³ØÎò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿²Æì¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³
ÊÔ¥×¥í½Ð¿È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¡¦¹»±Ü¡¦SNS±¿ÍÑÃ´Åö¤È¤·¤Æ·î´Ö120ËÜ°Ê¾å¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¶âÍ»¡¦°é»ù¡¦¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¡£
(Ê¸:¤¯¤Þ ¤Ê¤«¤³)
1°Ì¡§¹áÀî¾ÈÇ·¡ÊÅìµþÂç³Ø Ê¸³ØÉô¼Ò²ñ¿´Íý³Ø²Ê¡Ë¡¿85É¼
