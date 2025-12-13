家計のプロが選ぶ、2026年に買いたい食品福袋3選。コーヒーやスイーツもお得に！
新年の風物詩「福袋」は、文字通り福を詰め込んだ縁起物。物価高が続く今、家計を預かる方々にとって、福袋は単なる運試しだけではなく、生活を守る「頼れる味方」にしたいものです。
今回は、2026年におすすめの実用性重視の食品福袋を厳選。損をせず、「いいモノが買えた！」という満足感とともに、お得に新年のスタートを切るためのポイントをご紹介します。
▼中身の「実用性」を最優先にする
自分や家族が確実に消費できるものかを見極めることが第一です。食品や日用品の福袋は、賞味期限が長いものを選び、普段の食卓で使えるものならムダになりません。食事券やドリンクチケットが入っている場合、利用店舗が生活圏内にあるかも確認しましょう。
▼「元が取れる」確実なお得さを確認する
価格以上の中身が入っているかは重要な判断基準です。特に飲食チェーン系の福袋は、販売価格と同額程度の「食事券」にグッズがついているケースが多く、実質グッズ代が無料になることも。公式Webサイトなどで商品の総額やクーポンの金額をチェックし、確実にお得になるものを選びましょう。
▼過去の「口コミ」で評判をチェック
毎年恒例の福袋なら、前年の購入者の声を参考にしましょう。「内容量が減った」「使いにくいグッズだった」といったリアルな情報は、公式Webサイトには載っていません。SNSやブログなどで評判を確認し、納得できる内容かを見定めることが大切です。
▼ミスタードーナツ ミスド福袋2026
毎年大人気のミスド福袋。今年は創業55周年を記念し、ポン・デ・ライオンや原田治さんデザインのグッズが登場します。価格は、3800円（税込み）、6500円（税込み）の2種類。
3800円の福袋の中身は、ドーナツ引換カード20個分（対象金額209円（税込み）以下）に加え、ミニトートやデコレーションキットなどが入っています。
6500円の福袋であれば、ドーナツ引換カード35個分（対象金額209円（税込み）以下）と、ドリップコーヒーセット、原田治トートバッグのほかにも豪華なグッズがセットになっています。
ドーナツ引換カードの有効期限は2026年5月31日（日）までと長く楽しめるのもうれしいですね。
▼成城石井の福袋2026
成城石井では、店頭受取限定で「人気のお菓子セット（2700円・税込み）」や「洋菓子詰合せ（3780円・税込み）」「人気のグロサリーセット（3240円・税込み）」の福袋を予約販売中です。
また、オンライン限定で全国配送可能な福袋も4種類展開しています。「年末年始のパーティーを華やかに彩る！ 冬のオードブルセット（6000円・税、送料込み）」は、冷蔵のオードブル詰め合わせなど。「「菓子部門」おすすめ商品6点詰合せ（5000円・税、送料込み）」には、人気のお菓子が6種類入っています。
「「デイリー部門」2025ベストヒット商品5点詰合せ（5400円・税、送料込み）」には、ポークウインナーファミリーサイズをはじめ人気商品が5点入っています。さらに、「成城石井 ペルー産最高等級アラビカ豆 オーガニックアイスコーヒー無糖 1000ml 12本（6100円・税、送料込み）」は、オーガニックアイスコーヒー無糖12本入りとなっています。
各福袋には成城石井オリジナルのショッピングバッグが付属し、再利用できて便利との声もあります。年末年始のごちそうや日持ち食品を割安にまとめ買いできるチャンスとして人気です。
▼猿田彦珈琲の福袋2026
東京・恵比寿のスペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」では、ドリップバッグの福袋を3種類販売します。
「グランデ6800円（税込み）」には、ドリップバッグが23枚。「トール3800円（税込み）」には、ドリップバッグが15枚。「ショート2300円（税込み）」には、ドリップバッグが10枚。
各袋には、それ以外にグランデにはトートバッグとセラミックカップ、トールには巾着、ショートにはスライダーポーチなど、通年使用できるグッズも入っています。
コーヒーショップの福袋は、どれも人気で売り切れになりがちです。コーヒーが好きな方は、早めにチェックしましょう。
注意点は、数量限定や事前予約制が多いこと。予約が終わっていた……ということもありますが、案外別の掘り出し物も見つかるかもしれません。上手に活用して、ワクワク感とお得感を楽しみましょう。
福袋を手に入れたら、クーポン類は期限内に使い切るなど、計画的に消費することも忘れずに。「結局使わなかった」を防ぎ、最後までおいしく使い切ることで、本当の意味での「福」を呼び込めます。賢い福袋選びで、2026年を笑顔とお得感いっぱいでスタートさせましょう！
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
