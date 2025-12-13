旅先で食べたい「長野県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「おやき」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始の大型連休が近づくこの時期、旅行の計画を立てる中で「何を食べるか」は重要なポイントです。その土地ならではの味覚は、旅の思い出をより一層深く、特別なものにしてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「ご当地グルメに関するアンケート」を実施しました。
その中から、旅先で食べたい「長野県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「味のバリエーションも豊富で、本場での味わいを楽しみたい」（50代女性／神奈川県）、「いろいろなタイプのおやきがあるお店で食べ比べをしたい」（50代女性／埼玉県）、「様々な種類のおやきがあって楽しい。おいしいし、おみやげになる」（50代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「長野と言ったらそばというイメージがあるからです」（20代男性／東京都）、「そばが好きなので、打ち立て茹でたての信州そばを食べてみたいから。美味しいお店がたくさんありそうだから」（20代女性／福島県）、「長野に行ったらそばを食べないと、立ち食いそばでイキに蕎麦をすすりたい」（40代男性／岩手県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：おやき／37票2位にランクインしたのは、長野県の山間部に古くから伝わる郷土料理「おやき」でした。小麦粉などを水で練って作った皮で、野沢菜やなす、かぼちゃやあんこなどの具材を包み、焼いたり蒸したりして作る素朴な食べ物です。具材は季節によって変わり、長野県の豊かな農産物や山菜の恵みを味わうことができます。手軽に食べられる軽食として、旅先のお土産としても人気があります。
1位：信州そば／107票見事1位に輝いたのは、圧倒的な票数を集めた信州そばでした。信州そばは、長野県内で作られたそばの総称で、特に昼夜の寒暖差が大きい気候や清らかな水、そして豊かな土壌がそばの栽培に適しています。風味豊かでコシが強く、のどごしの良さが特徴。冷たいざるそばでそば本来の香りを楽しむのはもちろん、温かいかけそばや、地域によって異なる薬味や食べ方を楽しむのも旅の醍醐味（だいごみ）です。
